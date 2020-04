Fikk sjokk da hun så prisen for munnbindene

Onsdag tok Merima Ramic en tur til Apotek1 Lillo i Oslo, med det håp om å kjøpe et eller annet som kunne hindre at hennes mor ble smittet av koronaviruset.

Hun forteller at hun da spurte betjeningen om hjelp, og om de hadde munnbind som kunne hindre koronasmitte. Ifølge henne opplyste betjeningen da at de akkurat hadde fått inn et nytt parti med kirurgiske munnbind.

– Ifølge dem var det den eneste typen de hadde, og det så ut som en ganske standard munnbindtype. Jeg tenkte jeg var heldig å få tak i det, så jeg slo til på kjøpet.

Hun forteller til TV 2 at hun synes prisen på esken, som inneholdt 50 munnbind, var litt vel stiv da hun kom til kassen.

– Jeg kan nesten ikke forstå det. Dette er snakk om helt enkle munnbind. En prisøkning nå er å forvente, men dette er helt hindsides, sier hun.

Fant billigere alternativ

Kvitteringen viser at munnbindene hun kjøpte kostet 1077 kroner, altså 21,54 kroner per maske.

– Da jeg kom hjem tok jeg en runde på nettet, for å sjekke om det var verdt pengene. For det første forsto jeg da at disse maskene har liten, om noen, effekt mot koronaviruset, og i tillegg fant jeg tilsvarende produkt til 179,90, og da med dobbelt så mange masker.

– Dette er det dårligste kjøpet jeg har gjort noensinne, sier Ramic, som føler seg lurt.

Produktet hun henviser til, hos Vitusapotek, har en maskepris tilsvarende 1,79 kroner stykket. Det er en tolvtedel av prisen på maskene hun kjøpte. Men denne varen var utsolgt i den aktuelle nettbutikken.

Samme pris som før krisen

Ifølge Vitusapotek og Apotek1 er ikke den det aktuelle produktet fra 3M, som Ramic fant på nett, mulig å skaffe lenger på grunn av etterspørselen, og sistnevnte har valgt å fjerne artikkelen fra sin nettbutikk.

Kommunikasjonsjef Kjersti Solberg Ofstad hos Apotek1 oppgir til TV 2 at de tidligere førte produktet til samme pris som Vitusapotek.

– Dette stemmer dessverre. Grunnet denne ekstraordinære situasjonen med korona så har våre tradisjonelle leverandører av munnbind ikke kunnet levere varer til oss. Disse varene har blant annet blitt prioritert til sykehusene. Vi har derfor måtte skaffe oss nye leverandører, til helt andre innkjøpspriser enn hva vi er vant med, sier hun til TV 2.

Hun forteller at de billigere produktene, som ikke er mulig å få leveranser på, er fjernet fra nettsidene deres.

– Vi har per i dag kun fått inn et mindre parti med munnbind, og disse er sendt ut til våre apotek der vi møter kundene hver dag. Når vi får større tilgang, vil vi også ha mulighet til å tilby salg på nett, forteller Ofstad.