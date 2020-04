– Hvis motorsykkel-drosjesjåfører går konkurs, må de selge motorsyklene for å skaffe seg penger. Regjeringen har ikke mulighet til å hjelpe, sa statsminister Hun Sen i en tale tirsdag, ifølge et innlegg som journalisten Sovann Rithy la ut på Facebook etter talen.

Politiet i landet anklaget deretter Rithy for å oppfordre til kaos og til å true den sosiale orden i samfunnet. Torsdag skulle han møte i retten. Siktelsen har en strafferamme på opptil to års fengsel.

Rithy brøt medielisensen som Rithys nettsted TVFB hadde fått utstedt, og han hadde gjort et selektivt utvalg av det som var en spøkefull bemerkning fra statsministeren, hevder informasjonsdepartementets talsmann Meas Sophorn overfor CamboJA.

Reportere uten grenser (RSF) ber om at Rithy blir løslatt umiddelbart og om at regjeringen gir TVFB tilbake lisensen.

– Å fengsle en journalist for å sitere en uttalelse fra statsministeren, ord for ord, er mer enn absurd, sier Daniel Bastard, leder for RSFs Asia-Pacific-kontor.

– Covid-19-krisen må ikke brukes som et påskudd for å bli kvitt journalister som ikke blindt føyer seg etter regjeringens linje, sier Bastard.

