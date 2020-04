– Det er kvalitet. Det er Zlatan, liksom, sier Hammarby-sportssjef Jesper Jansson om at den svenske superstjernen har trent med klubben han eier 25 prosent av.

– Han har vært hjemme i Stockholm med familien i noen dager og ville trene litt med ball, fortsetter Jansson, som spilte i Stabæk på 2000-tallet.

Ifølge sportssjefen virket ikke 38-åringen rusten, til tross for en drøy måned uten klubbfotball. Ibrahimovic reiste fra Milano tidlig i mars da fotballen ble stoppet som følge av koronavirusutbruddet.

Torsdagens trening var svenskens med Hammarby, men han har vist seg mye på kampene til klubben siden han gikk inn og kjøpte 25 prosent av aksjene der tidlig i 2019.

Zlatan med Hammarby-spillerne Imad Khalili og Aron Johansson etter treningsøkten. Foto: Andreas L Eriksson / BILDBYRÅN

Zlatan gikk til Milan fra LA Galaxy i starten av januar i år og noterte seg for tre mål på åtte ligakamper for Milano-klubben. Hvor veien går videre for svensken er uvisst. I USA ble det 53 ligamål på 58 kamper.

Den italienske storavisen Gazzetta dello Sport skrev tirsdag at veteranen ikke vil avslutte karrieren etter en uferdig sesong. Avisen skriver videre at Milan vil forlenge kontrakten hans, men at Ibrahimovic holder alle muligheter åpne. 38-åringen har kontrakt med Milan ut sesongen som nå er satt på vent.

Hammarby starter mandag med organiserte fellesøkter. Også da er Ibrahimovic velkommen, ifølge Jansson.

– Zlatan er selvfølgelig velkommen til å trene med oss da også, men det gjenstår å se hvordan det blir med den saken, sier Jansson.

