Ropstads oppfordring fikk Elin (39) til å se rødt

Siden 12. mars har tusenvis av barn i Norge hatt hjemmeskole etter at regjeringen besluttet å stenge skoler og barnehager for og forhindre spredning av koronaviruset.

Fra 20. april starter barnehagene og skolene en gradvis åpning, men det vil fortsatt ta lang tid før hverdagen er tilbake som normalt.

– Besøk barna

Mange har uttrykt bekymring for manglende oppfølging av sårbare barn, når lærerne ikke kan være fysisk tilstede for disse barna.

I et intervju med NRK onsdag kom derfor barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad med følgende oppfordring:

– Jeg vet at det er mange barnehagelærere og lærere som har kontakt med unger og foreldre som de tror er sårbare. En ekstraoppfordring er å besøke de og se hvordan de har det. Det tror jeg de fleste familier og unge vil sette pris på, sa Ropstad til kanalen.

– Jobber mer enn noen gang

Utspillet fikk barneskolelærer Elin Thorshaug Karlsen til å se rødt.

– Det ser ikke ut som statsråden forstår hva en lærer og en barnehagelærers rolle er. Vi har jobbet mer enn noen gang i disse tider, og hvis han ser for seg at jeg også skal oppsøke barna hjemme, lurer jeg på hvor mange timer i døgnet vi har, sier hun til TV 2.

Thorshaug Karlsen er lærer i 6. klasse på Marker skole i Ørje kommune, og sier at å oppsøke elever og foreldre hjemme ikke er en rolle hun ønsker å ha.

– Det er en invadering av mine elevers privatliv. Og det at jeg skal ha en form for overoppsyn over foreldrerollen, kan gjøre det vanskelig for foreldrene å ha et godt og naturlig samarbeid med meg, sier læreren.

Nekter å følge oppfordringen

Thorshaug Karlsen sier også at hun forstår bekymringen til Ropstad, men påpeker at dette er en bekymring lærerne har hver eneste ferie.

– Vi har grupper med elever som vi ikke vet om, fordi de ikke har blitt avslørt. Men da er det ikke vi som skal avdekke dette ved å oppsøke familiene, sier hun og fortsetter:

– Det handler også om vår helse og trygghet. Rådet er at vi ikke skal oppsøke mange, også blir vi oppfordret til hjemmebesøk. Det blir veldig motstridende signaler.

Læreren er klar på at hun ikke kommer til å praktisere hjemmebesøk, selv om hun skulle bli bedt om det.

– Jeg har kontakt med mine elever og har et godt samarbeid med foreldrene. Og jeg synes heller ikke at det skal være min rolle, sier hun.