Vedkommende var en eldre person som bodde på et av kommunens sykehjem.

Dette er det tiende dødsfallet i Drammen kommune som følge av koronaviruset.

Ordfører Monica Myrvold Berg sier at hennes tanker og medfølelse er hos de etterlatte som har fått en trist beskjed ved inngangen til påskehøytiden.

– At vi nå har mistet ti innbyggere i Drammen som har vært smittet av koronaviruset, berører oss alle. Antallet som nå er døde, er ikke bare et tall. Det er familiemedlemmer, venner og naboer som er borte. Det er dem som er rammet av denne sykdommen og en påminnelse til oss alle om at vi er sårbare og kan miste noen vi er glade i som følge av koronaviruset, sier ordføreren.

I Drammen er det nå 147 som har påvist smitte. Totalt i Norge er tallet på 6160 torsdag ettermiddag.