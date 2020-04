– Mine barn skal ikke være prøvekaniner

Tirsdag kunngjorde statsminister Erna Solberg at Norge skal starte en gradvis gjenåpning av samfunnet. Småskolen og barnehagene skal åpnes om noen uker.

Det er det mange foreldre som er uenige i.

En fersk TV 2 måling viser at 38 prosent av foreldre ikke synes det er trygt å sende barna tilbake til skole og barnehage.

– Dette er et prøveprosjekt for å se om det går bra. Det er alt for tidlig å sende barna på skolen nå, sier Gunn-Heidi Lillebakken.

Sjokkert og overrasket

Lillebakken er mamma til to jenter på åtte og ti år. Hun ble sjokkert da hun hørte at skolene skulle åpne om bare noen uker.

– Jeg hadde aldri i verden trodd at de skulle åpne så fort. FHI sier jo at vi enda ikke har nådd toppen, sier Lillebakken.

For henne er det uaktuelt å sende barna på skolen når de åpner.

HOLDES HJEMME: Gunn-Heidi Lillebakken skal holde sine to jenter hjemme fra skolen. Foto: Privat

– Jeg er glad i barna mine, og derfor kan jeg ikke sende de på skolen før jeg vet at det er trygt, sier Lillebakken.

Stor smitterisiko

Den største bekymringen hennes er at det vil være umulig å følge smittevernhensyn på småskolen.

– Når barna er så små skjønner de ikke at de må holde avstand og være nøye på håndhygiene, sier hun.

Lillebakken har allerede informert skolen om at barna ikke kommer.

Hun har forståelse for at det vil være bra for noen barn å komme tilbake til skolen, men hennes jenter skal fortsette med hjemmeundervisning.

– Det er ikke verdens undergang at de går glipp av tre måneder med skole. Jeg vil heller ha to unger som er friske og raske, sier hun.

– Trygt å åpne skoler

Kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) forstår at noen foreldre og ansatte er bekymret, men mener det er helt trygt å sende barna på skolen.

TRYGT: Guri Melby mener det er helt trygt å sende barna på skolen. Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Jeg hadde aldri i verden gått med på å åpne barnehager og skoler hvis jeg ikke var helt trygg på at alle barn, inkludert mine egne, var i trygge og i gode hender, skriver Melby på Facebook.

Både Folkehelseinstituttet, Helsedirektoratet og helsemyndighetene er enige om at det er forsvarlig og riktig å åpne skolene nå.

Melby anerkjenner likevel at det er litt usikkerhet knyttet til alt de gjør.

– Skulle det vise seg at dette likevel ikke fungerer, så vil vi stramme inn igjen. Men konsekvensene av at barn er for lenge utenfor skolearenaen er for store til at vi ikke bør gjøre en gradvis åpning når vi blir oppfordret til det av helsemyndighetene, skriver Melby.

Fikk vondt i magen

Gunn-Heidi er langt i fra den eneste som er bekymret over at skolene snart skal åpne. Serianne Teigen skal også holde sin seks år gamle datter hjemme.