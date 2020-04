Etter alkoholloven § 8-9 er det forbudt å drikke eller servere alkohol uten bevilling på gate, torg eller vei, i park eller på annen offentlig plass.

Dette betyr at det er forbudt å drikke øl i parken.

Denne uken ble det kjent at Oslo kommer til å opprettholde skjenkeforbudet. Det betyr ikke at adgangen til å nyte alkohol andre steder blir større, ifølge justisminister Monica Mæland.

– Det er ulovlig å nyte alkohol i parker og i friluft, og dersom politiet kommer over det, så vil de slå ned på det, sier hun.

Kan bøtelegge

– Hvordan da?

– Politiets fremgangsmåte er først og fremst å gi råd og veiledning, men det som er ulovlig, er fortsatt ulovlig i denne situasjonen, sier Mæland.

Juridisk har politiet adgang til å bøtelegge personer som drikker alkohol på offentlig sted.

– I hvilken grad kommer politiet til å passe på at folk holder avstandsrestriksjonene nå som det er ventet å bli folksomt i byene?

TYDELIG: Det som er ulovlig, er fortsatt ulovlig i denne situasjonen, sier justiminister Monica Mæland (H). Foto: NTB Scanpix

– Jeg opplever at politiet er til stede og at de gir råd og veiledning, og det vil de fortsatt gjøre. Politiets prioritet vil fortsatt være den mest alvorlige kriminaliteten, og det handler om drap, voldtekt og overgrep mot barn og unge.

– Men de vil samtidig fortsette å håndheve kriminalitet som begås, både små og store hendelser, sier Mæland.

Ikke noe i veien med å si fra

Justisministeren sier at hun ikke er redd for at folk skal trosse reglene og retningslinjene som gjelder om å holde avstand til hverandre utendørs.

– Det jeg har observert er at folk tar ansvar og at vi gjør det vi kan. Vi ønsker ikke å bli smittet, og vi ønsker i hvert fall ikke å bidra til å smitte andre. Det tror jeg ligger grunnleggende i oss.

Mæland sier at det ikke er noe i veien for å gi beskjed hvis man ser at noen, som ikke bor i samme husstand, står for tett.

– Bør man påpeke det?

– Man kan si fra på en vennlig måte. Vi må ikke kjefte på hverandre, men heller gi råd og veiledning. Det er lett å glemme seg, men det er viktig at vi holder reglene, for vi ønsker å fortsette den positive utviklingen vi er inne i. Det er noe alle må bidra med, sier hun.