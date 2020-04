Forbes publiserte nettopp den årlige milliadærlisten sin og Kylie Jenner (22) troner øverst som verdens rikeste, yngste «self-made»-milliardær, som betyr at hun ikke har arvet pengene, men tjent dem selv.

Hun har en formue på 1 milliard dollar ifølge Forbes.

I fjor var hun også øverst på listen som 21-åring. Da haglet anklagene om at hun tross alt kom fra en rik og kjent familie, og derfor ikke kan kalles en «self-made»-milliardær.

I et intervju med Paper Magazine i fjor forsvarte hun sin egen milliardær-status.

– Det at jeg har gjort dette selv stemmer, foreldrene mine gav meg ingenting etter at jeg fylte 15 år, sa hun.

– Foreldrene mine fortalte meg tidlig at jeg måtte tjene mine egne penger og måtte lære meg å spare det jeg tjente. Det jeg prøver å si er: «ja, jeg hadde en plattform, men ingen av pengene mine er arvet», fortsatte hun.

Solgte selskapet

Kylie Jenner lanserte Kylie Cosmetics for fire år siden og har til nå selv eid hele selskapet.

Men i november i fjor meldte nettstedet Business of Fashion at TV-kjendisen har solgt 51% av aksjene for 600 millioner dollar, altså 5,4 milliarder kroner.

Nylig avslørte TMZ at realitystjernen og sminkemogulen Kylie Jenner (23) har donert én million dollar - noe som tilsvarer over ti millioner norske kroner - i håp om å hjelpe med å få corona-pandemien under kontroll, skrev Se og Hør.

Tre nordmenn under 30

Alexandra og Katharina Andresen, to av verdens rikeste personer under 30 år. Foto: Frédéric Boudin

På listen over de rikeste personene under 30 år har vi også tre nordmenn:

Døtrene av industri- og finansmannen Johan H. Andresen, Alexandra (23) og Katharina Andresen (24) ligger på 2. og 3. plass over de yngste milliardærene. De har hver en formue på ca. 11,2 milliarder kroner, ifølge Forbes.

Laksearvingen Gustav Magnar Witzøe (26) er også på listen, med en formue på over 23,4 milliarder kroner.