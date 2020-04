Det er den tiden på året igjen. Fuglene kvitrer, det lukter av råttent løv fra i fjor, solen skinner og asfalten tørker opp.

Det er på slike dager mange drømmer om å rygge en skikkelig sportsbil ut av garasjen, ta på seg kjørehanskene, legge inn førstegir og gi seg noen svingete landeveier i vold. Med pur kjøreglede og kvalitetstid med ratt og pedaler som eneste mål.

Vi tror at en høvelig doning i så måte er denne 2003-modellen, Ferrari 575 Maranello. Som på toppen av alt er lakkert i en lekker og litt uvanlig påske-gul farge. Eller i Gallio Modena, som fargen egentlig heter.

Ferrari 575M Maranello er en litt ukjent modell fra den italienske sportsbilprodusenten med en steilende hest på emblemet. Bare litt over 2.000 slike biler ble produsert.

Ferrari 575 M Maranello er en skikkelig GT-bil. Faksimile fra Broommarked.no

V12-motor og 515 hester

Bilen er egentlig en slags videreføring av den litt mer kjente 550 Maranello og er en typisk GT-vogn med frontmontert V12-motor og litt konservative linjer, signert designhuset Pininfarina.

Betegnelsen 550 betød i utgangspunktet at V12-motoren hadde et sylindervolum på 5,5 liter. På 575-utgaven var motoren litt større og hadde 5,75 liters volum og 515 hestekrefter, mens M-en i betegnelsen står for "modificata", da man kunne få bilen med F1-gir, en type automatgir der føreren girer fra spaker bak rattet. Slik som på denne gule bruktbilen som selges i på Kleppe, rett utenfor Sandnes.

Bilen som alts¨er fra 2003 og har gått 86.500 kilometer, koster nå 1.249.000 kroner. Så noen utpreget billig-bil er den ikke. Ferrarier er jo sjelden det...

Sprinten fra 0-100 km/t gjøre unna på kjappe 4,2 sekunder, mens toppfarten er oppgitt til 325 km/t.

Ikke la deg lure – dette er et ekte råskinn

Interiøret er like tidløst og klassisk som resten av bilen. Faksimile fra Broommarked.no

Se hele annonsen og alle bildene her:

Skinn, alcantara og karbon

Men det er definitivt en uvanlig bil som vil gir deg mye oppmerksomhet. Ikke bare på grunn av den gule lakken, men også gjennom designet og motor- og eksoslyden. Sistnevnte står fire grove eksosrør ut gjennom støtfangeren bak for.

Interiøret er i sort og en kombinasjon av skinn og alcantara. Og med rause innslag av karbondekor på blant annet seter, girhendler og midtkonsoll.

Bilen skal ha kjent historikk i Norge, den har god servicehistorikk og er nettopp EU-godkjent. Hvilket lover godt.

Ferrarien selges da dagens eier ikke får brukt den nok. Det må vi kalle et i-landsproblem...

Les også: En av verdens mest primitive biler har blitt snobbe-SUV

Vi gjør oppmerksom på at Broommarked og Broom har samme eier.

Video: Dette er helt nye Ferrari Roma!