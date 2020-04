To av de som prøver seg på Dag Otto Lauritzens (63) og Kristian Ødegårds (44) beinharde militærregime i TV 2 serien «Kompani Lauritzen» er tvillingsøstrene Vita og Wanda Mashadi (28).

Søstrene har tidligere vært åpen om barndommen hvor mobbing var en stor del av hverdagen.

Til God kveld Norge deler de en hendelse som skjedde da de skulle flytte fra Skotterud, et lite sted i Eidskog kommune, til Strømmen.

En skam

På barne og ungdomsskolen ble søstrene mye mobbet.

– Jeg tror vi fikk en sånn greie at det var en skam å være iranere for vi ble så mobbet for å være annerledes, med tanke på hudfarge og sånn, forteller Vita.

– Når du så tidlig og så ung hele tiden får høre at det er noe galt med deg, så har du ikke så lyst å grave i røttene for å finne ut hvor du kommer fra, vi var veldig tydelig på at vi er norske, fortsetter hun.

– Men hvordan var det på skolen? I og med at dere bodde på et relativt lite sted en periode?

– Det var grusomt, vi snakket ikke om det før for noen år siden, men vi visste at vi begge hadde opplevd det samme, forteller Wanda.

– Vi hadde ingen, vi ble skreket etter at vi var negere og horer, vi visste ikke hva ordet hore betydde engang, fortsetter hun.

Hamarungdom

Da foreldrene skulle skilles var det ikke et vanskelig valg å bli med mamma til Strømmen.

– Vi fikk vite på høsten at mamma skulle flytte, og fra januar startet vi å skulke skolen, forteller Vita.

Nettsamfunnet Hamarungdom var fra 2002 til 2007 en møteplass for ungdom i Hedmark. Der var også tvillingene medlemmer.

– Jeg husker at alle jentene hadde en dato på profilen sin «1. juli 2007 <3». Da lurte vi på hva som skjedde denne dagen, hvorfor har alle et hjerte bak denne dagen? sier Wanda.

– Vi tenkte ikke mer over det, det var sikkert en bursdag som vi ikke var invitert i, som vanlig, fortsetter hun.

De bestemte seg for å spørre en venninne de hadde kontakt med om hvorfor alle hadde den datoen på profilen sin.

– Da sa hun: «Alle har merket det for det er den dagen dere flytter», og da tenkte jeg: «Nå må jeg vekk», forteller Wanda.

– Ja, nå har det gått for langt, svarer Vita.