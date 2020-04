USA har registrert det høyeste dødstallet på ett døgn, med 1922 døde fra tirsdag til onsdag. Det totale antall døde i landet er nå på cirka 14.800.

– Vi står midt oppe i den tøffeste kampen i livene våre og vi må fortsette å kjempe den kampen, sier borgermester Bill de Blasio i New York.

Staten regnes som episenteret til viruset i USA. Totalt har nesten 8000 mennesker mistet livet i New York og New Jersey, noe som er høyere enn i hele USA til sammen, melder The New York Times.

Samtidig frykter myndighetene at dødstallet kan være langt høyere ettersom tallet utelukker de som har omkommet hjemme.

Nesten 150.000 mennesker har testet positivt for viruset i staten, noe som er høyere enn smittetallene i Italia og Spania.

Myndighetene advarer at de er inne i den tøffeste uka så langt siden utbruddet startet.

– Dødstallet vil være så høyt eller kanskje til og med enda høyere de neste dagene, sier guvernør Andrew M. Cuomo i New York til avisen.

TOMT: Et folketomt Times Square fotografert 3. april. 42 stater i USA har bedt innbyggerne sine holde seg hjemme. Foto: Angela Weiss / AFP)

– Blitt paranoid

Borgermesteren beordret at det skulle flagges på halv stang i staten til minne om de døde.

– Viruset angriper de syke og de sårbare, og det er vår jobb som samfunn å beskytte disse menneskene, sa Cuomo på en pressekonferanse ifølge Reuters.

Leger og sykepleiere i USA forteller historier om at eldre og syke ikke er de eneste som dør av viruset. Det skjer unge og friske også.

– Pasienter ser helt fine ut og føler seg fine. Så snur du ryggen til også er de plutselig bevisstløse, sier Diana Torres, som er lege ved Mount Sinai Hospital i New York City.

SYKEHUS: Helsearbeidere frakter en pasient inn på koronaavdelingen ved Maimonides Medical Center i New York City. Foto: Spencer Platt / AP

– Jeg har blitt helt paranoid og tør ikke forlate rommet til pasientene, sier hun til Reuters.

Kurven flater ut

Til tross for dødstallene aldri har vært så høye i USA finner innbyggerne håp i at smittetallene kan være i ferd med å flate ut.

I New York har antallet pasienter som har blitt innlagt på sykehuset de siste ukene økt jevnt med rundt 25 prosent. Mandag var tallet nede i 10 prosent og tirsdag sank det til 3 prosent, skriver The New York Times.

– Kurven flater seg ut. Takk Gud. Takk Gud. Takk Gud, sier guvernør Cuomo.

New York er en av 42 stater som har bedt innbyggerne sine om å holde seg hjemme.

Flest smittet i verden

Tall innhentet fra den kontinuerlige opptellinger i regi av Worldometer viser at det høyeste antallet smittede i verden er i USA med 435.160 tilfeller.

Koronarelaterte dødsfall i USA økte til 14.800 onsdag, som et det nest høyeste i verden etter Italia, ifølge Reuters.

En tredjedel av dødsfallene kan knyttes til staten New York.