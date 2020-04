Klæbo tror krisen vil forandre ham

Det forteller han når han deler sine påsketanker med TV 2. Som de fleste andre så funderer Norges langrenns-ess mye om dagen.

– «Ka ska æ si?»

– Vi er jo i en vanskelig og ukjent situasjon, men det er jo ikke bare oss. Det gjelder alle mann og det handler om en dugnad hvor alle må bidra for å få det til bli så bra som mulig. Jeg føler akkurat nå at ski og langrenn i denne sammenheng er veldig lite og uviktig. Det vi holder på med er show og underholdning. Så jeg tenker ikke så mye på idretten, og hva som skjer til vinteren. Selvsagt gleder jeg meg til å stå på startstreken med nummer på brystet, men innen den tid handler det nå om å løse de problemer som er knyttet til spredning av koronaviruset.

Skremmende tanke

– Hva kan vi lære av dette?

– Åhh, det var litt av et spørsmål.

– Det viktigste, tror jeg, er at vi står sammen. At vi sammen klarer å takle ulike situasjoner. Vi er nødt til å spille på lag for å få resultater. Hvis alle går inn for, og jobber for, ett felles mål så klarer vi det. Dugnadsånden i Norge står sterkt. Den tror jeg blir styrket etter en slik krise som vi er inne i nå.

–Tror du at du selv etter en slik krise kommer til å forandre deg? At du tenker annerledes?

– Ja, det tror jeg nok. Jeg tror at de fleste av oss nok blir mer reflektert etter en slik opplevelse som vi er inne i nå. Det er utfordrende, men man er bare nødt til å forholde seg til de retningslinjer som gis. Også tror jeg at det gjør noe med deg at en så liten ting som et virus kan slå ut så mange og være så alvorlig for så mange. Det er skremmende å tenke på. Det tror jeg fører til at vi kommer til å tenke oss om litt mer nøye fremover.

– Vi blir jo 24 timer i døgnet bombardert med informasjon om korona. Mye er usikkert fremover, ingen vet blant annet hvordan neste langrennssesong blir, hvordan holder du humøret oppe?

– Det handler litt om innstilling. Vi har ikke noe annet valg enn å gjøre det beste ut av situasjonen man er i. Selv om jeg – og alle andre – er nødt til å være hjemme, så kan man ikke grave seg ned selv om hverdagen nå er annerledes enn det man er vant til. Vi må finne ting som kan være et lysglimt i hverdagen og det føler jeg at jeg har vært flink til. Jeg er jo så heldig at jeg har kunnet trene ute, og frisk luft gjør godt for et hode fylt med mange tanker. Jeg er jo nå i en slags «treningsboble». Trening er jo nesten det eneste jeg gjør. Det betyr at jeg får tenkt over hvordan sist sesong var og kan legge en plan, så langt det er mulig, for hva som er riktig fremover.