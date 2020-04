I intervjuet fortalte statsminister Erna Solberg om hvordan smittespredningen går i Norge og at skoler og barnehager vil åpne opp igjen etter påske.

Uenig med Trump

Samtidig ga hun en tydelig støtte til Verdens helseorganisasjon (WHO) som USAs president i to dager har kritisert for ikke å ha håndtert koronautbruddet på en god nok måte. Trump har truet med å trekke amerikansk støtte til organisasjonen.

Under intervjuet på CNN understreker Erna Solberg at hun er uenig med Donald Trump, og fremhever behovet for et sterkt WHO.

– Jeg mener vi må styrke WHO i fremtiden, for å sikre at de kan håndtere kriser enda raskere. Denne pandemien rammer hele verden, og globale problemer krever globale løsninger. Vi trenger samarbeid og ikke prøve å løse problemene på egenhånd, sier statsministeren.

Imponert over utviklingen

Solberg hyller WHO for hvordan det har utviklet seg siden ebola-utbruddet i 2014, og peker på at organisasjonen nå gjør mer for helsevesenet i fattige land enn tidligere.

– Jeg mener WHO har utviklet seg etter ebola-krisen, og beveger seg i riktig retning, sier Solberg. Statsministeren mener verdensomspennende utfordringer som koronautbruddet krever globale løsninger.

– Jeg mener det er feil å si at vi trenger mindre global handling, i situasjoner som dette trenger vi mer, avlustter Solberg.