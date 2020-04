Like etter klokken 02.15 fikk politiet flere meldinger om en gjeng som løp rundt og pekte på tilfeldig forbipasserende med en pistol. Både personer som var blitt truet og øyenvitner ringte inn til politiet.

– Gjengen løp fra stedet, og vi tok selvfølgelig opp jakten, sier operasjonsleder Vidar Pedersen til TV 2.

Jakten endte ved legevakten, hvor politiet stanset tre personer som passet vitnebeskrivelser av gjerningspersonene.

– Dette viste seg å være de tre gjerningspersonene, og de ble pågrepet og satt i varetekt, sier Pedersen.

Bare ti meter unna fant politiet også våpenet, som viste seg å være en replikapistol.

– Vi vurderer det som at de kastet den fra seg like før de ble pågrepet. Mens pistolen ikke er egnet til å skade noen, er den definitivt egnet til å skape frykt. De som får en slik pekt på seg vil ikke klare å skille den fra en vanlig pistol. Så dette har definitivt vært en ubehagelig opplevelse for de fornærmede, sier operasjonslederen.

De pågrepne er alle i 30-årene, og er kjent for politiet fra tidligere. Politiet håper å finne ut mer om hendelsen gjennom avhør av gjerningsmennene og vitner torsdag.