Dokumentarserien «Tiger King: Murder, Mayhem and Madness» har rukket å bli svært populær siden den ble sluppet på Netflix 20. mars.

Den absurde true-crime serien har i flere dager ligget som nummer én hos norske Netflix-seere.

I serien møter man tigerkongen Joe Exotic (57), som elsker eksotiske kattedyr og har hatt en årelang konflikt med erkerival og dyreverner Carole Baskins.

Exotic er dømt for å ha betalt noen for å drepe Baskins, og soner for tiden 22 år i fengsel. Drapet ble aldri gjennomført.

Serien er en enorm snakkis også i USA, og blir neppe noe mindre populær etter Donald Trumps pressekonferanse onsdag kveld.

Trump Jr. vil benåde for moro skyld

Under Trumps daglige pressekonferanse om koronaviruset, fant journalisten Steven Nelson tid til å spørre Donald Trump om en mulig benådning av Joe Exotic.

Nelson, som jobber for avisen New York Post, konfronterte presidenten med sønnen Donald Trump Jr. sine uttalelser på radioprogrammet Jim Norton and Sam Roberts tirsdag.

Donald Trump Jr er begeistret for Joe Exotic og «Tiger King». Foto: Rick Scuteri

Exotic skal ha spurt om å benådes av presidenten, og radiovertene lurte på om dette var noe Trump Jr., en stor fan av programmet, kunne fikse.

– Kanskje ikke akkurat nå, svarte Trump Jr., med henvisning til koronakrisen.

THEY ASKED HIM ABOUT TIGER KING! pic.twitter.com/Rn5lVNcxoJ — The Daily Wire (@realDailyWire) April 8, 2020

– Men på et generelt grunnlag kan jeg støtte det bare fordi det ville vært morsomt, fortsatte presidentsønnen. Mens Trump Jr. har vanskelig for å tro at Exotic er helt uskyldig, mener han at straffen er i strengeste laget.

– Anbefaler du at jeg benåder ham?

På onsdagens pressekonferanse ble presidenten spurt om han var enig i sønnens uttalelser.

– Hvilken sønn? Det må være Don, svarer Trump, som understreker at han ikke vet noe om saken.

– Tror du han er uskyldig? Er du på hans side? Anbefaler du at jeg benåder ham? spør Trump journalisten. Nelson presiserer at han ikke har noen anbefaling i saken.

– Jeg skal se på det, avslutter Trump, før han går videre til spørsmål om koronautbruddet.

2,000 people died yesterday. so you ask trump about tiger king. — Oliver Willis (@owillis) April 8, 2020

Is someone asking Trump about Tiger King during a White House briefing during a national emergency? Who the hell just asked that? — Tom Nichols (@RadioFreeTom) April 8, 2020

Seansen var kort, men gikk ikke upåaktet hen i sosiale medier. Koronaviruset krevde 1997 menneskeliv i USA det siste døgnet, og flere spør seg hvordan Nelson kan benytte tiden til å spørre om noe så trivielt som «Tiger King».