I Norge har helseminister Bent Høie sagt at koronaepidemien er under kontroll.

Flere av de strenge tiltakene som ble innført for å hindre smitte har fungert såpass bra at det nå er mulig å gradvis åpne opp igjen.

I Frankrike er situasjonen en helt annen. Franske helsemyndigheter meldte onsdag at det var rapportert 541 nye korona-relaterte dødsfall det siste døgnet.

Det offisielle tallet på døde er nå 10.869.

Myndighetene er derfor nødt til å ty til enda strengere tiltak for å få kontroll på smittespredningen.

Strenge tiltak

Franskmennene har levd med strenge begrensninger på sin bevegelsesfrihet i flere uker. Tiltakene var satt til å gjelde til 15. april, men er nå forlenget på ubestemt tid.

Det blir også innført nye og strengere tiltak i håp om å få epidemien under kontroll.

Et av de nye tiltakene er at det nå kreves innreisetillatelse for alle som krysser grensen. Det melder det franske presidentkontoret onsdag.

Mandag, andre påskedag, skal president Emmanuel Macron tale til folket og gjøre nærmere rede for tiltakene.

FORBUD: Paris har innført et forbud mot å jogge på dagtid. Foto: Gonzalo Fuentes

Forbyr benkesitting

I tillegg til at det er innført strenge nasjonale tiltak for å hindre smitte har noen byer gått enda et steg lenger.

I Paris har de nå forbudt jogging og andre utendørs sportsaktiviteter mellom klokken 10 på formiddagen og 19 på kvelden. Forbudet trer i kraft onsdag.

BØTER: Det franske politiet har gitt flere tusen bøter for brudd på de strenge koronatiltakene, Foto: Thibault Camus

I byen Biarritz er det nå ulovlig å sitte på en benk sammenhengende i mer enn to minutter. Unntaket er hvis du venter på en buss, har medisinske årsaker for å sitte, eller venter på helsetjenester.

Ifølge den lokale avisen Sud Ouest har politiet allerede bortvist en innbygger som satt på en benk for å lese bok i solen.

I Sceaux annonserte ordfører Phillipe Laurent at alle innbyggere over 10 år må dekke nese og munn før de forlater hjemmet.

Hardt rammet

Frankrike er blant landene i Europa som er hardest rammet av koronaepidemien.

Helsedirektør Jérome Salomon opplyser onsdag at 7.148 pasienter får intensivbehandling, det er 17 flere enn dagen før.

Salomon opplyser også at på grunn av en teknisk svikt har myndighetene ikke fått inn tall over koronadødsfall på sykehjem. Dermed er det reelle tallet på døde trolig høyere.