Det bekrefter flere Premier League-stjerner på Twitter onsdag kveld, deriblant Manchester United-kaptein Harry Maguire og Liverpool-kaptein Jordan Henderson.

– De siste ukene har vi, som en gruppe Premier League-spillere, hatt flere samtaler sammen om hvordan vi kan bidra der det trengs mest under koronaviruskrisen, skriver Premier League-spillerne i innlegget.

De bekrefter at de vil gi økonomisk støtte til helsevesenet gjennom veldedighetsfondet #PlayersTogether, og at de samarbeider med veldedighetsorganisasjonen NHSCT – det britiske helsevesenets offisielle partner.

Premier League-spillerne slår fast at dette er et frivillig initiativ, og at det skiller seg fra diskusjonene med klubbene og ligaen.

De svært godt betalte fotballstjernene har vært utsatt for sterk kritikk den siste uken. Flere har etterlyst bidrag, deriblant Storbritannias helseminister Matt Hancock. Under en pressekonferanse slo han fast at Premier League-spillerne burde «gjøre sitt» og godta lønnskutt.

Den engelske spillerforeningen (PFA) var raske ved å slå tilbake. Deres argument var at et lønnskutt ville føre til at spillerne betalte mindre skatt, og at det slik sett ville ramme helsevesenet igjen.