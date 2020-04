«Dette er Donald Trumps mareritt»

Nå handler det om å bli kvitt president Donald Trump, eller «den farligste presidenten i moderne amerikansk historie,» som senator Sanders kalte ham da han onsdag sa at han gir seg.

Derfor holdt han på

Under nominasjonsprosessen i 2016 benyttet Bernie Sanders seg av samme taktikken som han har gjort i år. Målet har vært å trekke det demokratiske partiet til venstre.

Derfor ga han ikke opp kampen da han forstod at han ville tape for Hillary Clinton. Selv om han visste at han ikke ville vinne. Han ville ha mest mulig taletid. Det er også derfor han holdt på så lenge mot Joe Biden.

Sosialisten Sanders

Sanders er kjempepopulær blant unge velgere. En etter en har de andre kandidatene kopiert deler av den politiske retorikken til Sanders.

Den som skal slå Donald Trump, må ha så bred oppslutning hos demokratenes velgergrupper som mulig.

Bernie Sanders er selverklært sosialist. I norsk målestokk ingen rabulist i det hele tatt. Han vil gi amerikanerne tilgang på de velferdsgodene vi nordmenn nærmest tar for gitt. Som en anstendig minstelønn og garantier om utbetalinger fra det offentlige for de som faller utenfor. Og han vil at USA skal være ledende i kampen mot klimatrusselen.

Han gjorde det stuerent å snakke om at alle skulle ha rett til det samme helsesystemet og like rettigheter til høyere utdanning. At man ikke kan fjerne folks rett til helsehjelp fordi de ikke lenger har jobb. Slik vi ser i USA akkurat nå. Mange millioner mennesker har meldt seg arbeidsledige som følge av korona-pandemien.

Selv etter at han forstod at han ville tape mot Joe Biden, fortsatte han valgkampen sin. Hyllet frem av ungdommen som en rockestjerne. Sanders forstod viktigheten av at de to kunne utnytte debatt-tiden TV-kanalene ville gi dem, til å spre demokratenes viktigste budskap foran høstens valg: Donald Trump må ut av Det hvite hus.

Korona-smell

Pandemien satte mer eller mindre en stopper for nominasjonsvalget. Da var det viktigere for Bernie Sanders å stille seg bak Joe Biden. Nå håper de begge at Sanders' lojale tilhengere blir med og gir sin støtte til Biden. Det krever at den tidligere visepresidenten kommer disse velgerne i møte.

Joe Biden er Donald Trumps mareritt i en krisetid som USA nå er inne i. Stor økonomisk nedgang og enorm arbeidsledighet vil være med amerikanerne lenge. Det er ikke over om noen uker eller måneder. Donald Trump ble valgt fordi han ikke var som politikere flest. Ferske meningsmålinger fra CNN viser at over halvparten av velgerne ikke er fornøyd med hvordan han takler krisen.