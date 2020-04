Debatten flyr rundt spørsmålet om fotballspillere burde si fra seg deler av lønnen sin for å støtte fellesskapet.

I en podkast med SWR Sport kom Toni Kroos med sin klare mening.

– Lønnskutt er som en donasjon som er forgjeves – eller til klubben, sa den tyske midtbanespilleren, som mener at en annen løsning er bedre:

– Jeg foretrekker å få utbetalt full lønn og bruke pengene til fornuftige ting. Alle blir spurt om å hjelpe der det trengs, og det er mange som trenger hjelp.

Til SWR sa Kroos tirsdag at han ikke trodde et lønnskutt ville bli tilfelle i Real Madrid.

– Jeg tror ikke det er nødvendig her.

– Et annet spørsmål er hva jeg gjør med alle pengene jeg får. Vi må alle hjelpe til der det trengs. Og det er mange steder hvor det er behov for hjelp, påpekte han.

Lønnskutt likevel

Onsdag kveld kom kontrabeskjeden.

Real Madrid bekrefter på sine nettsider at spillere og trenere i både fotball og basketball har gått med på lønnskutt på 10 til 20 prosent. Prosentandelen avhenger av hva som skjer med resten av sesongen.

Ifølge den spanske storklubben er lønnskuttet frivillig, og avgjørelsen er tatt av spillere, trenere og ansatte.

– Med beslutningen som omfatter spillere, trenere og ledere unngår vi dramatiske tiltak som ville påvirke de øvrige ansatte, heter det i en uttalelse fra klubben.

– Real Madrid er stolt av medlemmene i vår store familie og de felles verdiene som viser seg spesielt verdifulle i vanskelige tider som disse.

Hos rivalen Barcelona gikk Lionel Messi og de andre spillerne med på et lønnskutt på 70 prosent. I et Instagram-innlegg om saken kritiserte Messi klubbledelsen, som han mener utnyttet situasjonen med koronaviruset til å presse spillerne til å gå med på lønnskuttet.

Uenighet i England

I Premier League har det vært diskusjoner om hvorvidt spillerne skal gå med på et lønnskutt på 30 prosent.

Storbritannias helseminister Matt Hancock krevde i forrige uke at Premier League-spillerne skulle «gjøre sitt» og godta lønnskutt. Det utspillet kritiserte den tidligere englandsproffen Brede Hangeland i en spalte for TV 2.

– Et lønnskutt blant PL-spillere bidrar til en besparelse for rike klubbeiere i Premier League, og et enormt skattetap for den britiske staten, slo Hangeland fast.

Han henviste til spillerforeningen PFA, som peker på at et lønnskutt på 30 prosent vil gi bortfall av skatteinntekter på 2,5 milliarder kroner og gå ut over helsevesenet (NHS).

(©NTB/TV 2 Sporten)