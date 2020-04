Kommer med advarsel til nordmenn: – Da er vi ille ute

– Når forventer du at smittetoppen kommer?

– Det avhenger av hva som blir utviklingen videre. Klarer vi å holde smittetrykket under én, er det i realiteten at det ikke blir noen særlig topp. Går den over én blir det en økning i antall smittede, sier helseministeren.

KONTROLL NÅ: Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) Foto: Håkon Mosvold Larsen

– Farlig strategi

Et aktuelt spørsmål nå er om Norge utsetter en større smittebølge, som befolkningen uansett må gjennom for at flere skal bli immune.

– Det kan det være, i den forstand at det er en idé om at man oppnår flokkimmunitet, men det er så stor usikkerhet om den immuniteten etter koronavirusinfeksjonen, så det er en farlig strategi, sier Stoltenberg.

Hun sier det er stor usikkerhet om hvilken form for immunitet vi kan få.

– Jeg kjenner ikke til noe land hvor man har det som mål, men man har jo et håp om at man vil opparbeide immunitet i befolkningen slik at man for eksempel kan gå ut i arbeid hvis man har gjennomgått smitte. Det er ikke mulig nå å si så mye om immuniteten, fordi det tar lang tid før vi faktisk vet hvordan den vil fungere. Vi vet ikke hvor spesifikk den vil være. Vil det bare være de variantene av viruset vi har nå? Vi vet ikke hvor stor variasjon det vil være i befolkningen og vi vet ikke hvor lenge den vil vare, så flokkimmunitet er et litt tilslørende begrep selv om det er viktig, sier FHI-direktøren.

– Er vi avhengig av strenge tiltak helt til vi får en vaksine?

– Vi er avhengig av omfattende tiltak og så langt har vi hatt veldig strenge tiltak. Nå jobbes det med å se om de tradisjonelle smitteverntiltakene, som å teste mange og mer omfattende enn man har gjort, drive smitteoppsporing og isolering av syke, kan fungere. Det er krevende det også, men det er mer skånsomt av å stenge ned samfunnet.