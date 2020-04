Katteeiere som er i karantene eller har koronasymptomer bør vurdere å holde kattene inne.

Det er oppfordringen fra Den Britiske Veterinærforeningen.

De tror kattene kan bære smitte i pelsen og derfor smitte friske personer.

Verdens helseorganisasjon har nylig startet en undersøkelse for å se nærmere på om viruset kan smitte mellom mennesker og katter.

Smitte i pelsen

Den Britiske Veterinærforeningen skriver onsdag i en pressemelding at man som en forholdssregel bør holde katten inne hvis man selv har symptomer eller er i karantene.

– Katter kan være smittekilder. Viruset kan sette seg i pelsen deres på samme måte som viruset kan sitte på overflater og gjenstander, sier Daniella Dos Santos, leder i foreningen.

Dos Santos mener det er mulig at viruset kan sette seg i pelsen til en katt hvis den er klappet av noen som er koronasyke, skriver CNN.

Bekymringen er derfor at kattene kan ta med seg smitten ut av huset hvis de har vært i kontakt med en smittet person.

Lite sannsynlig

I Norge er det Mattilsynet som kommer med de offisielle rådene til dyreeiere. Mattilsynet sier at det finnes en liten mulighet for at dyr kan bære smitte.

– Det er ikke utelukket at et dyr vil kunne ha viruspartikler i pelsen etter kontakt med et smittet menneske, sier Ole-Herman Tronerud, veterinær og seniorrådgiver i Mattilsynet.

Tronerud sier likevel at det ikke er mistanke om at kjæledyr kan være en smittekilde.

– Du trenger ikke være redd for å bli smittet av en katt, sier Tronerud.

Verken Mattilsynet eller Norges Veterinærerinstitutt synes det er nødvendig å be folk i karantene om å holde kjæledyrene inne.

Smitte påvist hos dyr

Det er så langt ikke bekreftet noen tilfeller hvor et mennesker har blitt smittet av et kjæledyr.

SMITTET: Tigeren Nadia har fått påvist koronasmitte. Foto: Wcs

Det er derimot bekreftet noen tilfeller av koronasmitte hos dyr. I en dyrehage i New York har en tiger testet positivt for koronasmitte. I tilegg er det rapportert om noen tilfeller hvor hunder og katter er smittet.

– Det er beskrevet noen svært få tilfeller hvor spor av viruset er funnet hos kjæledyr, sier Tronerud.

En ny studie viser ifølge Reuters at både katter og ildere kan bli smittet av viruset, mens andre dyr som hunder og griser ikke er like utsatte.

På bakgrunn av denne studien har Verdens helseorganisasjon sett det nødvendig å undersøke dette nærmere. De skal nå forske på hvordan viruset kan spre seg til dyr, men mener at det ikke er grunn til å behandle dyrene annerledes.

Følger situasjonen

Mattilsynet anbefaler at man vasker hendene godt når man har kontakt med dyr, men sier at det ikke er grunn til bekymring.

– Mattilsynet følger sammen med Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet nøye med på og vurderer all ny kunnskap om utbruddet av koronavirus, sier Tronerud.