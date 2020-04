King har snudd om PL-spådom

Da TV 2 snakket med Bournemouth-spissen på Skype for tre uker siden, tippet han at Premier League ville bli nullet ut.

Da var ligaen bare utsatt til 30. april. Siden er den blitt utsatt på ubestemt tid.

Nå har pipen fått en annen lyd hos Joshua King.

– Jeg håper den fullføres. Det er så mye penger på spill, at jeg har vanskeligheter for å tro at de kommer til å nulle ut ligaen, sier 28-åringen til TV 2 etter en treningsøkt i Oslo.

Svimlende sum på spill

Skulle sesongen ende opp med ikke å bli fullført, vil det koste skjorten for klubbene.

Premier League-sjef Richard Masters har estimert følgende, ifølge nyhetsbyrået AP: Spilles det ikke flere kamper, vil Premier League-klubbene tape minst én milliard pund. Det tilsvarer 12,7 milliarder kroner etter dagens kurs. En stor andel av pengene ligger i gigantiske TV-avtaler.

KNIPE: Bournemouth ligger utsatt til i Premier League. Kings lag er på 18. plass, bak Watford og West Ham med marginalt svakere målforskjell. Foto: Tolga Akmen

– Det er pengene som er involvert i hele systemet og hva som er rettferdig. Skal Liverpool vinne ligaen, hvem skal rykke opp, hvem skal rykke ned ... jeg tror Premier League kommer til å gjøre alt i sin makt – og det er jeg helt enig i – for å prøve å fullføre ligaen, spår King.

Pengene rår

TV 2s fotballekspert og tidligere Premier League-stopper Brede Hangeland er enig i Bournemouth-spissens argument.

– Jeg har tenkt hele veien at det koster for mye, og er for kompliserende, å nulle ut ligaen. Det er klart lettest å spille ferdig for alle parter. Jo mer man setter seg inn i kompleksiteten, jo mer åpenbart er det at den rette løsningen er å spille ferdig sesongen, mener Hangeland.

Et annet argument Hangeland trekker frem, er rettferdigheten. Skal Liverpool få tittelen, og hvem skal rykke opp og ned? Først og fremst står imidlertid avgjørelsen på pengene, tror han.

Brede Hangeland, TV 2s fotballekspert. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / BILDBYRÅN

– Fotballen og Premier League må være kapitalisme i omtrent sin reneste form. De fleste avgjørelser tas med bakgrunn i økonomi. Hvis de nuller ligaen, er det krise for spillere, klubber, TV-selskaper og alle hovedinteressentene når det gjelder økonomi.

– Jeg tror det sitter så ekstremt langt inne å nulle ... da må det være at verden omtrent ikke står til neste påske, sier Hangeland.

En nøkkeldato som påvirker utfallet, er 16. juli, ifølge Daily Mail. Da utløper angivelig avtalen med TV-selskapene for inneværende sesong. Det kan igjen bety enorme summer tapt for Premier League. Derfor skal toppene ha et håp om å spille siste serierunde 12. juli, skrev avisen for en uke siden.