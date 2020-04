Når politifolk intervjues i pressen, fremstår de kanskje tøffe, uten å vise for mye følelser. Men det er mange saker som preger dem følelsesmessig i årevis.

For den tidligere politietterforskeren Jørn Lier Horst var drapet på Kristin Juel Johannessen en sånn sak. Den 12 år gamle jenta ble drept 5. august 1999. Men i mange år var det en uløst drapssak.

– Det å sitte igjen uten rettferdighet i en sånn sak – et barnedrap – det er et sår som ikke gror, sier Horst i TV 2-programmet Presseklubben.

Dømt og frikjent

Kort tid etter drapet ble en mann siktet. Og i 2001 ble Henning Hotvedt dømt til 12 års fengsel for drapet. Senere ble han imidlertid frifunnet fordi retten mente bevisene ikke var gode nok.

DREPT: Det var 12 år gamle Kristin Juel Johannessen som ble drept 5. august 1999. Foto: Privat

Da gikk Horst ut av etterforskningsgruppen som jobbet med saken.

– For meg ble det umulig å jobbe videre med saken. For jeg var jo strengt talt overbevist om at vi hadde tatt rett mann, forteller han.

Uløst

Etter hvert sluttet også Horst som politietterforsker og ble forfatter på heltid. Likevel tenkte han mye på Kristin-saken.

– Det forble jo et uløst mysterium, så det var noe jeg tok med meg videre etter politikarrieren.

Telefonen som endret alt

En sen juli-kveld i 2015 ringte telefonen hjemme hos den tidligere politietterforskeren. Det var nærmere midnatt og egentlig for sent til at det var vanlig å ringe til noen.

Det var faren til Kristin Juel Johannessen som ringte. Han hadde viktige nyheter.

– Han hadde fått vite tidligere på dagen at en mann var siktet for drapet på datteren deres, og at det skulle holdes en pressekonferanse om saken neste dag. Og det var altså den samme mannen som jeg hadde følt meg sikker på at var skyldig tidligere.

VITNET: Jørn Lier Horst vitnet under rettssaken i 2016. Foto: NTB Scanpix / Pedersen, Terje

– Rettferdighet

Faren til Kristin hadde egentlig blitt pålagt å holde tett, men han ville fortelle det til Horst, som hadde engasjert seg i saken. For ham var det en etterlengtet beskjed.

– Det var nesten som noe fysisk som lettet fra skuldrene. Og så ble det jo natt, og da ble det nok en søvnløs natt, forteller Horst.

8. september 2016 ble Henning Hotvedt dømt til 13 års fengsel for drapet på Kristin Juel Johannessen.

– Til slutt fikk vi rettferdighet og noen ble stilt til ansvar. Men mysteriet forble egentlig uløst. For han tilstod jo aldri, og vi vet ikke hva som egentlig skjedde.

