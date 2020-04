Lengter du etter en ny true-serie eller gode krimserier? Her er vår anmelder sine beste tips

Med påskeferie og en hverdag som er preget av mye innetid, lengter mange etter gode serier å benke seg foran. Anmelder Camilla Laache har plukket ut et par favoritter.

«Atlanta's Missing and Murder: The Lost Children»

Mellom 1979 og 1981 forsvant minst 28 afroamerikanske barn og unge voksne, de fleste funnet drept.

Saken er et mørkt kapittel i Atlanta og USAs historie, og har blitt kraftig kritisert for dårlig etterforskning og for at det ble satt inn for lite ressurser og altfor seint. Wayne Williams ble dømt for to av mordene, men mange tror feil mann ble tatt og at det var en politisk dom, for å stilne begynnende opptøyer og for å få Atlanta tilbake til «normalen».

«Atlanta's Missing and Murder» er interessant på mange plan. Den starter med det store bildet, hvilken type by Atlanta er og hvilken historie den har. Det er et smart og nødvendig grep, for drapsaken bør sees i lys av byens historie. Atlanta er en spennende by i seg selv. Det er en by som er blitt sett på som en suksesshistorie for afroamerikanere.

Atlanta hadde en av de første afroamerikanske ordførerne i USA, en afroamerikansk politisjef, gode afroamerikanske universiteter og en blomstrende industri. Som en av de intervjuede sier: Atlanta er virkelighetens Wakanda. En så stor krimsak ville dermed se dårlig ut for Atlantas glansbilde og gryende vekst.

Samtidig ligger byen i staten Georgia, i Sørstatene, med store motsetninger. Ku Klux Klan sto sterkt og det var mye fattigdom utenfor byens middelklasseområde. Serien klarer å vise hvor viktig det store bildet er for at Wayne Williams ble dømt. Den konkluderer aldri, men viser hele tiden ulike perspektiver og innfallsvinkler. Det er et stort antall mennesker som er intervjuet, politietterforskere, advokater, vitner, Williams selv og ikke minst mødrene til de drepte guttene, som i årevis har kjempet for rettferdighet for sønnene sine. Ingenting er svart-hvitt, og det fører til at vi som seer blir dratt fra den ene siden til den andre. Utover i serien får man det ene øyeblikket troen på at Wayne Williams faktisk er morderen, før det ene etter det andre «beviset» blir tilbakevist, og etter hvert sjokkerende opplysninger kommer fram.

«Atlanta's Missing and Murder: The Lost Children» er en serie som tar ofrene og de etterlatte på alvor. Det er tungt, trist og opprørende, samtidig er det en medrivende, smart og troverdig serie. Terningkast 5.

Om du ønsker en lettere, mer underholdningsbasert true-crime, kan du sjekke ut anmeldelsen til den crazy snakkis-serien «Tiger King».