Onsdag ettermiddag ble det klart at Bernie Sanders trekker seg fra kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat.

– Det kom ikke som noen stor overraskelse, sier USA-kommentator Eirik Bergesen.

Dermed er det Joe Biden som blir Demokratenes presidentkandidat under høstens valg. Det mener Bergesen er dårlige nyheter for Donald Trump.

Minimal mulighet

Joe Biden har lenge ledet nominasjonsvalget med god margin.

– Det har kun vært en minimal teoretisk mulighet for at Bernie Sanders skulle ta igjen Biden, sier Bergesen.

Han mener det kun har vært et spørsmål om tid før Sanders kastet inn håndkleet. Nå må Biden jobbe for å overbevise de som har stemt på Bernie Sanders, om å stemme på ham.

– Det blir viktig at velgerne til Bernie Sanders føler seg ivaretatt av Biden, sier Bergesen.

Redd for å møte Biden

Bergesen mener at det er liten tvil om at Trump helst ville møte Sanders i presidentvalget i november.

– Jeg tror Trump er genuint redd for å stille mot Biden, sier Bergesen.

Joe Biden varvisepresident under Obama-administrasjonen, og Bergesen mener han i stor grad representerer trygghet.

Demokratisk borgerkrig

Bergesen tror også at Trump håpet at kampen om hvem som skulle bli demokratenes presidentkandidat skulle vare lenger.

TREKKER SEG: Tirsdag kveld annonserte Sanders at han trekker seg fra Demokratenes nominasjonskamp i USA. Foto: Caleb Kenna

– Det hadde vært positivt for Trump om den demokratiske borgerkrigen mellom Biden og Sanders hadde vart lenger, sier USA-eksperten.

Han mener det styrker Bidens posisjon at han allerede nå er blitt demokratenes kandidat.

– Biden er nok ganske glad nå, selv om han har sagt at han godt kan ha med seg Sanders videre i valgkampen, sier Bergesen.

Biden leder

USA er hardt rammet av koronapandemien og Bergesen tror helsesituasjonen vil bli det største fokuset i ukene fremover.

– Valgkampen vil nok settes litt på pause nå og fortsette for fullt når USA begynner å bygge opp landet igjen.

DUELL: Joe Biden og Bernie Sanders var de to eneste kandidatene igjen. Foto: Evan Vucci

Han sier det er vanskelig å vite hvem som ligger best an til å vinne valget i november, men synes likevel at meningsmålingene peker en vei.

– Det vi ser nå er at Biden leder ganske klart, både nasjonalt og i de viktigste vippestatene.

Bergesen understreker likevel at det er lenge til november og at det skjer endringer nærmest hele tiden.