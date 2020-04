For Joshua King er det ett lysglimt i koronakrisen

TV 2 møter Joshua King under en egentreningsøkt i Oslo onsdag. Han har begynt å trene igjen etter å ha vært to uker i karantene.

– Jeg trener fire-fem ganger i uken nå. De to første ukene var det bare å spille PlayStation og være hjemme, forteller Romsås-gutten.

– Hvordan takler du koronatiden?

– Jeg takler det ganske fint, jeg. Men jeg har en gravid dame som har termin når som helst nå, så hun stresser litt mer enn meg.

– Noe positivt personlig

Fra før har han og konen sønnen Noah (4). Snart får de altså et nytt medlem i familien. King legger ikke skjul på at tilværelsen hjemme med de nærmeste er noe han setter pris på i en grå fotballhverdag.

– Det eneste positive ut ifra det her som jeg kan ta med meg, er at jeg får tilbringe mye tid med familien, være med under fødselen til datteren min og ha mye kvalitetstid med sønnen min, sier King.

Det får han vanligvis ikke tid til når Premier League-sesongen pågår for fullt, med trening hver dag og reiser til bortekamper annenhver uke. Minst.

I tillegg følger landslagsoppdragene.

– Det er noe positivt ut av det her for meg personlig. Men alt i alt skulle jeg ønske at korona var over kjapt, sånn at vi kan gå tilbake til hverdagen, slår 28-åringen fast.

Den vanlige fotballtreningen utgår for Joshua King. Foto: Daniel Sannum Lauten

Venter på ny beskjed

Så spørs det når det blir. I England har de utsatt Premier League på ubestemt tid. Nå går King rundt og venter på en ny beskjed fra balløya.

Ifølge ham har de fått beskjed om at det er usikkert når sesongen starter, og at de vil få tre uker med laget før sesongen starter opp igjen. Nå passer han på å gjøre grovjobben slik at formen fortsatt er der til «sesongoppkjøringen.»

Joshua King trener med veiledning fra fysisk trener Marcel da Cruz. Foto: Daniel Sannum Lauten

– Det vi driver med er å holde formen gående, sånn at kondisjonen ikke faller altfor mye i løpet av den tiden her. Inn mot mai måned regner jeg med at vi øker tempoet og får beina i gang enda kjappere, forklarer han.

King-trener slår alarm

Fysisk trener Marcel Da Cruz, som er med tennisprofilen Casper Ruud på fulltid, har samarbeidet lenge med King og andre Premier League-spillere.

Han påpeker at Bournemouth-spissen kommer fra et skadeavbrekk, og at dette blir som å bygge opp til en ny sesongoppkjøring.

– Det er ikke nå du skal prøve å kjøre masse høyintensitet. Det er viktig å tåle den treningen som kommer når jobben i klubben begynner igjen. Premier Leauge er en liga med så høy intensitet at det er viktig å bygge opp en kropp som faktisk tåler det den dagen det starter opp igjen, sier Da Cruz.