– Statsministerens mottar utmerket behandling og er fremdeles innlagt på intensiven, heter det i en uttalelse fra Downing Street onsdag.

– Han responderer bra på behandlingen, og i dag har han sittet oppreist i sengen, sier Rishi Sunak under en pressekonferanse klokken 18 norsk tid.

Statsministeren skal fortsatt intensivbehandles, men han er ved godt mot.

– Dette er en påminnelse for oss alle at hvem som helst kan rammes av dette viruset, sier Sunak.

Oksygenbehandling

Johnson får det som blir omtalt som standard oksygenbehandling, men puster for egen maskin.

55 år gamle Boris Johnson fikk påvist koronaviruset for nesten to uker siden. Søndag kveld ble han innlagt på sykehus.

Johnson er blitt sterkt kritisert for å ha tatt for lett på viruset i begynnelsen, før han 23. mars slo om og innførte svært strenge og omfattende nedstengninger i Storbritannia.

Før det sa han selv at han ikke var redd for viruset, og at han ville fortsette å håndhilse på folk.

Den sene responsen gjør at en rekke andre personer i regjeringsapparatet også er smittet, blant dem Johnsons nære rådgiver Dominic Cummings og innenriksminister Mark Hancock. Cummings er i karantene, mens Hancock er blitt frisk igjen. Johnsons egen forlovede, Carrie Symonds, har også vært syk med koronasymptomer.



Maktvakuum

Utenriksminister Dominic Raab leder landet mens statsminister Boris Johnson er syk. Men han har begrenset myndighet.



Onsdag ledet Raab et møte i regjeringens krisekomité for koronaviruset, mens dødstallet i Storbritannia steg til et nivå på linje med Italia og Spania, de hardest rammede landene i Europa. 938 mennesker ble registrert døde onsdag, dermed er over 7.000 døde i landet.

Selv om Raab nå leder landets respons på koronaviruset, har han begrenset myndighet på andre politiske områder. Han kan ikke avsette regjeringsmedlemmer, og han skal ikke holde det ukentlige møtet med dronning Elizabeth som statsministeren holder.

Det er også uklart hvem som har myndighet til å forlenge eller lette på restriksjonene som er innført for å bremse viruset når de utløper etter tre uker.

(©NTB/TV 2)