Vermont-senator Bernie Sanders trekker seg fra kampen om å bli Demokratenes presidentkandidat, skriver CNN.

Nå er det bare tidligere visepresident Joe Biden som står igjen, og ligger an til å bli Donald Trumps utfordrer i høstens valg.

Den 78 år gamle senatoren gjorde det sterkt i de første av demokratenes delstatsvalg, men tapte mye terreng etter Supertirsdag, da en tredjedel av delegatene ble delt ut.

Ifølge The Washington Post har Sanders slitt med å få støtte fra landets afroamerikanske velgere, som er en viktig del av demokratenes velgergruppe.

Sanders kjempet også om presidentkandidatposisjonen i 2015-2016, og ble et kjent navn da han stilte mot Hillary Clinton, som til slutt fikk nominasjonen. Til tross for at Clinton til slutt vant, samlet Sanders store folkemengder, og vant 23 av demokratenes delstatsvalg.