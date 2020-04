På grunn av den pågående pandemien mener organisasjonen at verdensøkonomien i verste fall kan synke med opptil 32 prosent. Ifølge The Guardian er tallet på linje med fallet i økonomien etter det store børskrakket på Wall Street i 1929.

Etter deres vurdering er en nedgang på 13 prosent det mest optimistiske man nå kan håpe på.

I en pressemelding skriver WTO at det er knyttet mye usikkerhet rundt det endelige økonomiske resultatet av pandemien.



Mye tyder likevel på at koronaviruset vil ramme verdens handel hardere enn finanskrisen i 2008 og 2009.

– Denne krisen er først og fremst en helsekrise, som har tvunget regjeringer til å ta ekstraordinære tiltak for å beskytte menneskers liv, sier WTO-sjef Roberto Azevêdo.

– Tallene er stygge

Han legger til at regjeringer må begynne å planlegge for ettervirkningene av de mange tiltakene.

– Disse tallene er stygge – det er ikke til å unngå. Men det er mulig å komme seg raskt og kraftig tilbake. Vedtak som nå er bestemt vil avgjøre fremtidig form for en bedring og de globale vekstutsiktene. Vi må legge grunnlaget for en sterk, vedvarende og sosialt inkluderende utvinning, sier han.

Azevêdo mener handel, finans- og pengepolitikk vil være viktige ingredienser for å komme seg tilbake til hvordan den globale situasjonen var før pandemien.

Effekten av viruset har vist seg på børser over hele verden, inkludert Oslo børs. Innenlands har den økonomiske usikkerheten særskilt vist seg på Norges største eksporter, deriblant sjømat – og shippingsektoren og olje- og gassektoren.

Nedgang i 2019

Ifølge WTO-sjefen kunne man se en nedgang i verdensøkonomien allerede i 2019. Nedgangen kom som følge av spenning i handel mellom ulike land, i tillegg til en tregere økonomisk vekst globalt.

– Å holde markedene åpne og forutsigbare, samt fremme et mer generelt gunstig forretningsmiljø, vil være avgjørende for å stimulere til den fornyede investeringen vi trenger. Og hvis land samarbeider, vil vi se en mye raskere bedring enn om hvert land opptrer alene.

Estimater for gjenopprettingen av økonomien i 2021 er like usikre som for resten av 2020. WTO mener utfallet i stor grad baserer seg på hvor lenge pandemien varer, og hvor effektive politiske vedtak viser seg å være.

– Den uunngåelige nedgangen i handel og produksjon vil ha smertefulle konsekvenser for husholdninger og bedrifter, på toppen av de menneskelige lidelsene forårsaket av selve sykdommen, sier Azevêdo.