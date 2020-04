Bildet av Mourinho sammen med Tanguy Ndombele og andre spillere på Hadley Common i Barnet er blitt hyppig delt på sosiale medier, skriver blant andre BBC. Det samme er et bilde av Davinson Sánchez og Ryan Sessegnon som løper side ved side i den samme parken.

Serge Aurier offentliggjorde like godt selv en video der han jogger ved siden av en annen person. Britiske myndigheter oppfordrer folk til å holde seg hjemme for å unngå spredning av koronaviruset, og om de må gå ut så skal de holde minst to meters avstand til alle som ikke bor på samme adresse.

– Jeg medgir at jeg ikke handlet i tråd med myndighetenes protokoll, og at vi skal ha nær kontakt bare med dem vi deler bosted med, sier Mourinho i en uttalelse.

– Det er avgjørende at vi alle gjør vår del og følger myndighetenes råd slik at vi kan støtte heltene i helsevesenet og redde liv.

London-borgermester Sadiq Khan frykter at fotballspillerne setter et dårlig eksempel.

– Min bekymring er at folk, og særlig barn, som heier på Tottenham ser disse bildene og tenker «hvis det er greit for dem, hvorfor skal ikke jeg gjøre det samme?», sier han til BBC.

Tottenham har allerede fått kritikk for å ha permittert ansatte i administrasjonen og skjøvet storparten av deres lønnskostnader over på myndighetene.

– Alle våre spillere er blitt minnet om at de skal overholde sosial distanse under fysisk aktivitet utendørs. Vi vil fortsette å innprente dem dette, heter det i en uttalelse fra klubben.