Blir foreldre midt i koronakrisen: – Veldig spesiell situasjon

Etter å ha avsluttet sin 11. World Cup-sesong med sin tredje strake sølvmedalje i Allround-VM, bar det hjem til Bergen for Sverre Lunde Pedersen. I barndomshjemmet til kona Ingunn Trædal-Lunde forbereder paret seg nå på foreldrelivet.

– He-he, det blir noe nytt og veldig spennende. Jeg tror ikke det er noen som vet helt hva de går til, men det blir først og fremst veldig stas, smiler 27-åringen.

Planlagt

Vår betyr ferie for de fleste skøyteløpere - med andre ord en perfekt anledning til oppussing og familieforøkelse.

– Vi hadde planlagt dette, men det er spesielt å gå inn i en sånn tid med alt som skjer i samfunnet, sier Lunde Pedersen.

Paret har termin i mai, akkurat som planlagt, men at deres førstefødte skulle komme samtidig som verden herjes av en pandemi, var ikke en del av regnestykket.

– Det er en veldig spesiell situasjon, men så lenge vi holder oss friske fram til det skal skje, så får jeg i alle fall være til stede og være med på fødselen, sier Lunde Pedersen, før kona Ingunn fortsetter:

– Sånn som jeg har skjønt det takler barn viruset bra, og det er verre jo eldre du er. Jeg er ikke så veldig bekymret, jeg tror det kommer til å gå bra, smiler hun, og legger til:

– Men det er ikke sikkert han kan hilse på noen i familien med det første, så vi får se hvor gammel han blir før han treffer noen andre enn oss.

Blitt «handyman»

De siste ukene har paret jobbet iherdig for å få ferdig huset hjemme i Sandsli før den lille gutten kommer til verden. Lunde Pedersen innrømmer at han er litt på tynn is når det kommer til oppussing, men skøyteprofilen får uansett skryt av kona.

– Det er veldig kjekt å ha han her, og jeg er glad for at han kan være hjemme nå. Jeg synes han har blitt veldig «handy», han har jo lagt gulv og det gikk jo bra, gliser hun, før han fortsetter:

– Jo da, det var noen utfordringer, men... det ordnet seg til slutt, ler Lunde Pedersen, som innrømmer at det har vært godt å tenke på noe annet enn skøyter.

– Jeg tror kroppen trengte en pause, det kjente jeg på da jeg kom fra Hamar. Vi har vært mye her og styrt og stelt i huset, og det er veldig gøy å ha noe annet å tenke på. Og så er det jo bra timing å ha det prosjektet nå, sier han.

Skal satse videre

Selv om Lunde Pedersen snart går inn i en ny fase av livet, er både han og kona klar på at skøytekarrieren fortsatt skal prioriteres.