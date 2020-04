Mandag sa helseminister Bent Høye at Norge har kontroll på epidemien og at smitteraten har sunket.

Helsedirektør Bjørn Guldvog roser befolkningens innsats på dagens pressekonferanse, men understreker at faren ikke er over.

– Risikoen for for at dette kan endre seg er ganske stor hvis ikke smitteverntiltakene følges, sier Guldvog.

Mye smitte i samfunnet

Guldvog var tydelig på at påsken i år blir annerledes enn mange hadde sette for seg.

– Vi har fortsatt en stor jobb å gjøre videre og vi må ikke stoppe vår praksis nå. Da kan smittetallene gå oppover igjen, sier helsedirektøren.

Guldvog mener at selv om smitteraten har gått nedover er det fortsatt mye smitte i samfunnet.

– Vi må huske at selv om smittetallet er ganske lavt nå kan det være mange smittede ute i befolkningen, sier Guldvog.

Dersom den norske befolkningen ikke er nøye på å følge smittevernreglene mener Guldvog at det er stor risiko for at smitten kan øke igjen.

Kan blusse opp

Camilla Stoltenberg, direktør ved FHI, mener at tiltakene som ble iverksatt 12. mars har hatt en positiv effekt.

OPPBLUSSING: Stoltenberg sier at det er høy risiko for at vi får en oppblussing av utbruddet. Foto: Ole Berg-rusten

Hun er likevel enig med Guldvog om at situasjonen fort kan snu.

– Det er fortsatt høy risiko for at vi får en eller flere oppblussinger av utbruddet, sier Stoltenberg.

Antallet innlagte koronapasienter ved norske sykehus har de siste to dagene sunket med 64 pasienter.

Stoltenberg tror likevel det er sannsynlig at det kan komme en ny bølge med smittede og syke.

– Derfor må vi fortsatt være årevåkne og det betyr at det fortsatt er avgjørende med innsats fra alle i befolkningen, sier Stoltenberg.

Tilbake på skolen før sommeren

Helseminister Bent Høye var også tilstede på pressekonferansen. Han brukte tiden på å forsvare valget om å åpne skolene igjen.

MÅL: Regjeringen har satt et mål om at alle elever skal være tilbake på skolen før sommeren. Foto: Fredrik Hagen

– Jeg forstår at foreldre er bekymret for barna sine. Det er jo det kjæreste vi har, sier Bent Høie.

Høie kunne fortelle at arbeidet med å finne nye regler og rutiner for å hindre smitte er satt i gang. Noe av grunnen til at skolene ikke blir åpnet tidligere er fordi regjeringen ønsker å gi skolene tid til å finne nye løsninger.

Regjeringen sa tirsdag at skolene vil åpne for 1-4 trinn mandag 27. april. Høie kunne i dag fortelle at de har et mål for når resten av elevene skal være tilbake på skolen.

– Vi har et felles mål om at alle elever skal få komme tilbake på skolen før sommeren, men det er avhengig av at vi kan gjøre det på en trygg måte.