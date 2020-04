1997 personer døde som følge av koronaviruset tirsdag, skriver New York Times, som oppgir at dette er det høyeste antallet i løpet av et døgn så langt.

Ifølge John Hopkins University gjenstår det bare 69 smittetilfeller før landet bikker 400.000 onsdag ettermiddag norsk tid.

Delstaten New York er landets hardest rammede, og 805 av de registrerte dødsfallene er fra denne staten, ifølge New York Times.