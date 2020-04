– Det føles kjempemeningsfylt å være med på dette, sier Guro Toppen til TV 2.

Hun er en av mange fysioterapeutene som skal hjelpe koronapasienter.

For fysioterapeuter over hele landet forbereder seg nå til å jobbe på sengeposter for pasienter som er smittet av viruset.

Onsdag var totalt 250 pasienter med koronavirus innlagt på norske sykehus.

185 pasienter er innlagt i Helse Sør-Øst, 25 i Helse Vest, 25 i Helse Midt-Norge og 15 i Helse Nord.

– Forhindrer sammenklapping

Utenfor Helgelandssykehuset i Nordland viser Toppen fram en PEP-fløyte. Det er et enkelt redskap som fysioterapeutene bruker for å hjelpe pasientene.

– Formålet er å skaffe et positivt trykk i lungene. Slik at det kommer luft bak slimet og forhindre sammenklapping av lungevevet, forklarer fysioterapeuten.

Fysioterapeut Guro Toppen viser frem en PEP-fløyte. Foto: TV 2

Pasienter som blir alvorlig syke av covid-19-viruset får mye slim i lungene.

Dette slimet forsøker fysioterapeutene å flytte, slik at det blir enklere for pasientene å hoste det opp. I verste fall kan pasientene bli kvalt av slimet i lungene.

– Unngår respirator

Helsedirektør Bjørn Guldvog er glad for at sykehus i hele Norge nå øker kompetansen på lungefysioterapi, som kan være avgjørende for en pasient med covid-19.

– Gjennom lungefysioterapi kan fysioterapeutene lære pasientene teknikker som gjør at man ikke hoster så voldsomt og dermed kanskje unngår respiratorbehandling, sier Guldvog.

Onsdag påpekte helsedirektøren at antall pasienter som ligger i respirator, har minket. Han mener dette tyder på at tiltakene virker.

Omdisponert

Tirsdag slakket regjeringen opp på noen av tiltakene som er innført for å hindre spredning av koronaviruset.

Blant tiltakene innebærer at fysioterapeuter får lov til å begynne å jobbe igjen fra 20. april, så lenge de følger smittevernstandarder.

Men nå er altså fysioterapeuter over hele landet nå omdisponert, og har fått tid til å oppdatere seg faglig på lungefysioterapi.

Pasienter kan ha behov for denne type behandling både før og eventuelt etter intensivbehandling.

Vanligvis jobber Guro på poliklinikken på sykehuset i Sandnessjøen med plager i skuldre, nakker og hofter.

Nå blir hun flyttet til en sengepost som er klar til å motta pasienter med covid-19.

– Det er klart det er kjempemeningsfylt å kunne være med på denne nasjonale dugnaden som er nå til dags, sier Guro Toppen.