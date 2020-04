Phil Neville og Petter Myhre er gjester i «Mens vi venter på Premier League» – se den siste episoden på TV 2 Sumo nå!

– Hvem vet hvordan overgangsmarkedet kommer til å reagere på dette? Hvem vet hvilke klubber som trenger å selge spillere? Det kan komme en situasjon som man kan utnytte.

Det sa Ole Gunnar Solskjær i et Skype-intervju med Sky Sports, før han fortsatte:

– Vi vet at Manchester United er en av de største, eller den største, og at vi står støtt økonomisk. Jeg er sikker på at vi er kapable til, når vi er tilbake som normalt, til å gjøre de handlene vi vil.

Samtidig er det kjent at klubber verden over, inkludert i England, sliter med blodrøde tall som følge av koronakrisen. TV 2s fotballekspert er noe overrasket over Solskjærs utspill.

– Jeg tenker at det ikke nødvendigvis er det man bør fortelle om, at man har tenkt til å utnytte seg av at andre klubber kommer i en dårlig situasjon. Det er litt overraskende at han velger å si det så tydelig, sier Petter Myhre i TV 2 Sumo-satsingen «Mens vi venter på Premier League.»

Annen side av saken

Samtidig er det en annen side av saken, minner Myhre om. Han er skråsikker på at flere av toppene i de rikeste klubbene tenker på samme måte som Manchester Uniteds manager.

– Og da blir ikke Manchester United alene om å prøve å utnytte seg av det. Det er så brutal toppfotballen er: Det er meg og mine dette dreier seg om, slår Lillestrøm-assistenten fast, før han tilføyer:

– Jeg får for Guds skyld håpe at det blir så få klubber som mulig som blir så skadelidende at de enten går konkurs, eller at de må selge unna store deler av spillerstallen for i det hele tatt å overleve som klubb. Jeg er spent på hvordan verden og fotballverden vil se ut om ett års tid.

Allerede fra før av er forskjellen på de største og mellomstore klubbene astronomiske. I Premier League er det for eksempel opplest og vedtatt hvem som ender topp seks, selv om denne sesongen hittil har vist seg å være et unntak.

Frykter større klasseskille

Myhre tror forskjellene kan bli enda større.

– Jeg er redd for at det kan skje. Det kommer helt an på hvor langvarig denne krisen blir.

– Men hvor mye klubbene vil lide økonomisk, er ting vi ikke vet nå. Akkurat som andre mennesker i samfunnet, er det folk som har brukt penger de ikke har eller har lån opp til pipa. De står veldig mye dårligere stilt i en økonomisk krisesituasjon som kan oppstå i disse koronatider enn de store klubbene, konstaterer TV 2s fotballekspert.

Og som Solskjær peker på, kan det igjen føre til gode arbeidsforhold på overgangsmarkedet for de rikeste.

– I et klubbøyemed, er det en god mulighet til å forsterke seg for en relativt billig penge og være attraktive for spillere som «middelsklubbene» kan bli nødt til å selge for å få dette til å gå rundt, sier Myhre.