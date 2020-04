De to erfarne sykepleierne beskriver det de har vært gjennom på sykehuset i Bergamo, som en krig, og at det er først nå følelsene blir vanskeligere å håndtere, forteller de til nyhetsbyrået Ap.

Maddalena Ferrari og Maria Berardelli jobbet opprinnelig som operasjonssykepleiere, men måtte gjøre om operasjonsstuene til intensivrom da koronautrbuddet slo ned som en bombe.

542 koronarelaterte dødsfall er registrert i Italia siste døgn, en nedgang fra 604 døgnet i forveien. Det totale dødstallet i Italia er nå oppe i 17.669. Det kan tyde på at Italia har kommet over smittetoppen, og gir et ørlite pusterom for utslitte helsearbeidere.

Enorm psykisk belastning

Den psykiske påkjenningen til de ansatte på sykehuset har vært enorm.

Over 13.000 sykehusansatte har blitt smittet av koronaviruset i Italia. Mer enn 90 leger og 20 sykepleiere har omkommet som følge av viruset. I tillegg har minst to sykepleiere tatt sitt eget liv.

Sykepleierne er ikke vant til å miste så mange pasienter, og sier det føles som et nederlag hver eneste gang. Foto: APTN

Sykehusene har mobilisert et gratis digitalt terapitilbud for medisinsk personell. Noen sykehus arrangerer også gruppeterapi for å hjelpe ansatte med traumer etter å ha sett mange pasienter dø helt alene.

– Adrenalinet kan holde oss gående i en måned, maks, sier doktor Alessandro Colombo. Nå er vi inne i vår andre måned, og disse menneskene er fysisk og psykisk utslitt, sier han.

Ferrari og Beradelli sier de som operasonssykepleiere hovedsaklig har jobbet med bevisstløse eller bedøvde pasienter, noe som gjorde at de ikke fikk noen realsjon til pasientene sine.

– Nå har vi tatt imot håpefulle pasienter, oppmuntret familiemedlemmer, og sett barnetegningene pasientene hadde med seg i vesken da de ankom sykehuset, sier Ferrari til Ap.

Mange av disse pasientene kom aldri ut fra sykehuset i live.

Operasjonsstuene på sykehuset i Bergamo måtte gjøres om til intensivrom i hui og hast da koronaepidemien slo ned som en bombe. Foto: APTN

– Dette viruset er sterkt sterkt sterkt. Man blir ikke vant til det, for det virker forskjellig på hver pasient, sier Baradelli.

De to sykepleierne sier de aldri blir vant til å se noen dø, men at det vakreste de vet er å se noen som blir friske.

Gråter alene

Maddalena Ferrari bor selv sammen med sine aldrene foreldre, og frykten for å ta med seg smitten hjem til dem gjør at hun hun tar av seg smittevernsmasken når hun er for seg selv på sitt eget soverom.

Og det er da tårene kommer.

Dette bildet fra 26. mars av militære kjøretøy som kjører døde ut av Bergamo, var noe av det som gjorde sterkest inntrykk på Maddalena Ferrari. (AP Photo/Luca Bruno, File) Foto: Luca Bruno

Allessandro Colombo sier mange av de sykehusansatte har isolert seg fra familiene sine i frykt for å smitte dem, og dermed blir den psykiske belastningen enda sterkere.

Italia er nå på vei inn i fase to av krisetilstanden, ifølge det italienske nyhetsbyrået Ansa. Myndighetene anslår at den vil vare mellom seks til åtte måneder. I denne perioden vil noen restriksjoner løses opp, men de fleste vil vedvare. Italienske eksperter advarer mot å lempe for mye på lockdownen, og sier det fremdeles er mange kamper å kjempe.

20 norske leger og sykepleiere er nå på vei til Bergamo i Lombardia-regionen i Italia, for å avlaste sine italienske kolleger.