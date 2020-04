I Wuhan er én ting fortsatt stengt – åpnes opp i Norge

Ved midnatt onsdag lokal tid åpnet den kinesiske byen Wuhan i Hubei-provinsen igjen, etter et par uker med gradvis oppmykning av de strenge tiltakene som ble innført for et par måneder siden.

Byen, som har 11 millioner innbyggere, har vært nedstengt siden 23. januar som følge av koronaviruset. Det var her de første tilfellene av viruset ble kjent.

Tilbake til rutinene

Ifølge The Guardian prøver innbyggerne nå å komme seg så kjapt tilbake i hverdagsrutinene, komme seg på jobb og få gjennomført gravferdene.

Ifølge John Hopkins University har det vært registrert 67.803 smittetilfeller totalt i Hubei-provinsen, og totalt 3213 dødsfall.

I provinsen har totalt 56 millioner mennesker vært rammet av karantenetiltak. Ifølge The Guardian viser myndighetenes tall at 2.500 av dødsfallene har skjedd i Wuhan. Ifølge avisen tror mange av byens innbyggere at dødstallene er langt høyere.

– Det er som å bli frigjort, sier Zhang Kaizhong (51) til The Guardian.

Holder skoler stengt

Avisen pratet med han da han sto i kø for å forlate byen i bil. I januar skulle han i utgangspunktet på en snartur for å besøke sin sønn, få timer før hele byen ble stengt ned. Nå gleder han seg til å møte kona igjen, som han ikke har sett på over 70 dager.

– Jeg savner henne veldig. Selvsagt er jeg veldig spent, sier han til avisen.

Ifølge South China Morning Post må man fremvise en QR-kode som beviser at man ikke har hatt kontakt med smittede, identifisere seg og få temperaturen sjekket, man får forlate byen.

Men selv om industri, trafikkårer, flyruter og arbeidsplasser åpner opp igjen, er det en ting byen holder stengt: Universiteter, skoler og barnehager holdes fortsatt stengt.

Tirsdag uttalte myndighetene i Kina at beslutningen om hvorvidt man skal gjenåpne skoler vil skje senere.

Åpnes gradvis i Norge

Meldingen kommer omtrent samtidig som at Norge mykner opp tiltakene. Under en pressekonferanse tirsdag uttalte statsminister Erna Solberg at barnehager kan åpne 20. april, og flere trinn på grunnskolen kan åpne uken etter. Da åpner også universiteter, høyskoler og fagskoler for noen studenter og ansatte. Dette gjelder for dem som er helt i sluttfasen av sine studier og prosjekter, og som er avhengig av utstyr på lærestedet.

I Norge lettes også andre restriksjoner opp, først ut blant dem er helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt, som fysioterapeuter og psykologer, 20. april.

Onsdag uttalte Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet, til TV 2 at mange av deres medlemmer i barnehagesektoren er bekymret for å gå på jobb.