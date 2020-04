– Skjermtid har økt 16 prosent i snitt hos folk og det er bare på telefonen, forteller Vinoth Vinaya. Det betyr 4,5 timer mer i uka enn før koronaen sendte nordmenn hjem den 12.mars.

Sammen med Maths Mathiesen står han bak mobilappen Hold. Appen brukes av 300.000 nordmenn og like mange i Storbritannia. Maths og Vinoth ble nysjerrige på hvordan hjemmekontor og isolasjon ga effekt på skjermtid, og spurte en del av de 300.000 som bruker appen i Norge. Studien viser at skjermtiden har økt kraftig de siste ukene. Allerede før koronaen tvang oss hjem, brukte vi i gjennomsnitt 76 dager i året på mobilen, viser tall fra Hold-brukerne.

– Ikke noe galt

Ideen til appen fikk de to gründerne da de var studenter og følte på mobilavhengighet. De oppdaget at de stadig mistet konsentrasjonen, fordi de sjekket telefonen sin. Løsningen ble Hold som gir belønning i form av poeng, hvis du holder deg borte fra telefonen. Poengene kan veksles inn i for eksempel en kaffe eller en reise.

– At vi har blitt så knyttet til noe, er det som gjør dette vanskelig. Her tror vi folk trenger hjelp. Det er ikke noe galt i å bruke smarttelefon eller skjerm. Det er bare at du må klare å holde fokus på de tingene du egentlig skal gjøre, sier Maths Mathiesen.

Vanligvis møtes de digitalt. For første gang på flere uker møtes de fysisk med anbefalt avstand på hjemmekontoret til Maths.

Laget for å brukes mer og mer

Som tusener av andre nordmenn jobber de nå hjemmefra. Det er lett å bli distrahert på hjemmekontoret, selv om noe av den økte skjermtiden kan skyldes nettopp fordi du jobber hjemmefra.

– Om det er et videomøte, eller om det er mail på telefonen, så er det veldig fort gjort å hoppe inn i en annen mail eller andre ting som er på telefonen eller på PC. Det er egentlig fordi digitale verktøy har blitt optimalisert for at du skal bruke dem mer og mer, forteller Vinoth.

Går du på Instagram er det lett å fortsette å scrolle, eller klikke seg videre til nok en story.

Løsningen kan bli å sette strenge grenser for seg selv. Cecilie Thunem-Saanum er ekspert på tidsstyring. Foredragsholderen og konsulenten tror på å sette grenser.

– Å få lov til å ta opp mobilen inne i mellom og heller ha en tidsfrist på hvor langt dette friminuttet skal være. Og når skal jeg gå igang med nye oppgaver, sier Cecilie Thunem-Saanum.

Det blir trolig hjemmekontor på mange i lengere tid framover. Helsemyndighetene understreker at to-meters-distansen innendørs vil vare lenge.