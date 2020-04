Onsdag ettermiddag ga svenske myndigheter en oppdatering på korona-situasjonen i landet.

Sveriges statsepidemiolog, Anders Tegnell sier kurven for smittede og døde i Stockholm har begynt å flate ut, men ikke nok. Stockholm er byen i Sverige som er rammet hardest av viruset.

Smitte

Han tok også opp temaet hvorvidt koronasmittede uten symptomer kan smitte andre.

– WHO sier fortsatt at flertallet av de smittede er mennesker som har symptomer. Det vi har sagt hele tiden er at de som smitter er de som har symptomer. At mange som får sykdommen ikke får symptomer er velkjent, sier Tegnell.

Tegnell sa også at de som er smittet, men ikke har symptomer kan være smitte videre, men skjeldent.

– 6-8 prosent viser en studie. Hvis alle syke blir hjemme får vi smitten bort fra samfunnet, sa Tegnell.

Munnbind

Statsepidemiologen kommenterte også spørsmålet om effekten av å bruke munnbind.

– Munnbind skal framfor alt brukes i helsevesenet, der det må være tilgjengelig. I samfunnet er det et vanskelig tiltak å innføre. Hvis du har korona-symptomer, kan en maske bidra til å beskytte mot å spre smitte til mennesker i ditt miljø, sier Tegnell.

Han henviste også til et eksperimentelt studie fra Hong Kong som viste dette. Men som også indikerer at det ikke beskytter samfunnet for smitte.