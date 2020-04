Onsdag kalte byrådet i Oslo inn til pressekonferanse, for å legge fram sin vurdering av regjeringens tiltak.

Det var tirsdag at statsminister Erna Solberg opplyste at de går inn for å åpne samfunnet gradvis, og at det da blant annet vil bli mulig å åpne barnehager og 1.-4. trinn på barneskoler en uke etter påske.

– I dag er det nesten fire uker siden vi stengte skoler og barnehager i Oslo. Jeg vil si takk til alle som bidrar, til alle i Oslo som har bidratt til at vi nå ser et lys i enden av tunnelen, sier byrådsleder Raymond Johansen.

Episenter

Han understreker at Oslo er i en spesiell situasjon, i og med at det bor 700.000 mennesker i byen, samtidig som at mange er avhengig av kollektivtransport.

– Helt fra starten har Oslo vært episentret for viruset i landet. Først kom det fra utlandet, så spredte det seg i byen. At sykdommen sprer seg raskest i byer, med mange folk tett, sier seg selv. Derfor må vi gjøre andre tiltak i Oslo enn mange andre steder, sier han.

Han sier at de fremdeles venter på reproduksjonstallet for Oslo, og at det er grunn til å tro det er høyere enn 0,7, som er det nasjonale tallet.

– Når vi tar beslutninger om tiltak i byen vår har vi dette i tankene. Regjeringen kom med en rekke tiltak for nasjonale regler tirsdag. Oslo kommune skal gjøre det vi kan for å ha trygge rammer for en gradvis skolestart og en gjenåpning av barnehage. Vi tar sikte på å følge de nasjonale retningslinjene for dette, sier han.

Skolebyråd Inga Marte Thorkildsen er tydelig at de skal gjøre alt de kan for at skole- og barnehagestarten skal foregå så trygt som mulig.

– Vi skal gjøre dette gradvis, og vil støtte oss på faglige vurderinger. Vi jobber på høygir for hvordan vi på best mulig måte skal kunne forberede oss på å åpne samfunnet igjen, sier hun.

Hun er også tydelig på at den skolen og barnehagen som vil møte barn de neste ukene, ikke vil være samme skole og barnehage som før 12. mars.

Mange døde

Helsebyråd Robert Steen er tydelig på at Oslo nå er hardt rammet.

– Vi har flere syke og døde enn noen andre byer i landet. Vi bor tettere enn noe annet sted i landet, sier han.

Han sier det er særlig tre ting som er viktige for å hindre videre spredning; testing, sporing og isolasjon.

– Vi må teste mye mer enn vi har gjort til nå, for å kunne oppdage tilfeller tidligere. Samtidig vil jeg takke alle for en fantastisk innsats, dette skal vi få til sammen, sier han.

Stengte kraner

Johansen sier det er essensielt at smitten fortsatt er under kontroll de neste ukene og at de ansatte som skal på jobb på skoler og i barnehager må føle seg trygge.

– Utover dette må stedene som har vært stengt må likevel holde stengt. Skjenking av alkohol er fremdeles ikke lov, barer og restauranter holder stengt som nå, sier Johansen.

Han sier også at de som kan ha hjemmekontor, fremdeles må ha det, og at de anbefaler alle å reise så lite kollektivt som mulig.