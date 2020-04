– Jeg ble engstelig. Så redd. Så ble jeg faktisk litt kvalm

SKAL ÅPNE: Bygdøy skole i Oslo har vært stengt siden 12. mars. Etter planen skal barnehager og 1.-4. trinn på barneskoler åpne igjen den 27. april. Foto: Erik Johansen / NTB scanpix

Bekymret

Også andre barneskoleansatte deler Bratsbergs bekymring.

Lærer Rita Brynjulfsen ved Honningsvåg skole i Finnmark sier hun har mange ubesvarte spørsmål rundt smitteverntiltak som hun ønsker svar på.

– Jeg føler meg som en soldat som blir sendt i frontlinja uten beskyttelse. Det er snakk om små barn. Nå må vi få dem til å holde avstand. Hva slags kvalitet blir det på undervisningen når vi skal stå to meter unna dem? Skal vi dele klasserommene? Hvilke sitteverntiltak må vi ta? Det er mye som bekymrer meg, sier Brynjulfsen til TV 2.

Selv om ikke barn viser tegn til smitte, er de smittebærere, påpeker 3.-klasselæreren.

Brynjulfsen spør hva som skjer hvis koronaviruset blusser opp igjen.

Læreren understreker at hun stoler på at skoleledelsen og kommunen tar riktige beslutninger, men sier hun vil vite mer før hun møter på jobb igjen.

– I garderoben sitter barna nærmest oppå hverandre, der er det umulig å holde avstand. I korridoren på skolen er det trangt, man går nærmest over dem. Og ikke minst i undervisningen vil det blir utfordringer. Skal jeg skille dem med to meters avstand, vil de som sitter bakerst i klasserommet, sitte 13-14 meter unna meg. Skal jeg så forklare et barn på åtte og ni år på to meters avstand? spør Brynjulfsen, som selv er i risikogruppa.

Hun sier kollegene hennes også har de samme bekymringene som henne.

– Helt trygg

I en Facebook-gruppe for lærere prøver kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby (V) å berolige medlemmene.

KORONATILTAK: Kunnskapsminister Guri Melby (V) under en pressekonferanse om hvilke koronatiltak regjeringen ønsker å videreføre i dagene og ukene etter påske. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Jeg hadde aldri i verden gått med på å åpne barnehager og skoler gradvis hvis jeg ikke selv var helt trygg på at alle barn, inkludert mine egne på to og fire år, var i trygge og i gode hender, skriver kunnskapsministeren.

Hun sier at hensynet til helse vil alltid gå foran andre hensyn.

– Skulle det vise seg at dette likevel ikke fungerer, så vil vi stramme inn igjen. Men konsekvensene av at barn er for lenge utenfor skolearenaen er for store til at vi ikke bør gjøre en gradvis åpning når vi blir oppfordret til det av helsemyndighetene, skriver Melby.

– Et sjansespill

Under innlegget til Melby har det kommet mange reaksjoner, de fleste i negativ retning.

– Nå er i alle fall både nattesøvn og påsken spolert for meg, skriver en.

En annen understreker at det kun er de som ikke selv jobber med små barn som applauderer skoleåpningen.

– Merkelig beslutning. Er det noe sted bakterier og virus florerer, så er det i barnehagen og på småtrinnene. Hvordan skal dette løses på en forsvarlig måte uten at barn, foreldre og pedagoger blir prøvekaniner for et merkelig forsøk, jeg er spent, sier en annen.

Flere er oppgitt over at de nå føler seg som et eksperiment.

– Ikke trygg

Marie Reed var blant lærerne som bekymret tok til tastaturet etter Melbys innlegg i gruppen. Hun jobber som lærer på 3. trinn på Korsgård skole i Askim, og har til vanlig ansvaret for 23 elever.

– Jeg stusser veldig over hvordan barnehagene og småtrinn skal klare å drive smittevern forsvarlig. Det er jo snakk om små barn, som er for unge til å skjønne at de må holde avstand og ikke ta på de samme tingene. Jeg som lærer på 3. trinn vil jeg ikke føle meg trygg, sier Reed.

Mange ubesvarte spørsmål

– Hvilke situasjoner ser du for deg at vil bli mest utfordrende?

– Hvilke situasjoner vil ikke bli utfordrende? Et av forslagene var at vi skal fordele barna i mindre grupper, men hvordan skal vi gjøre det når vi ikke har flere lærere? Hvordan skal vi avvikle friminuttene? Hvordan skal hygienen ivaretas godt nok? Og hvis et barn slår seg - skal det plastre seg selv?

Hun setter spørsmål ved hvorfor regjeringen velger å begynne å åpne samfunnet med skolen som prøveprosjekt.

– Jeg skjønner ikke hvorfor de måtte åpne skolene først og da i tillegg åpne skolen for de aller minste. Jeg håper at de går tilbake på det. Eller at de velger å åpne for ungdomsskolen og videregående i stedet, hvor elevene har bedre impulskontroll og lettere for å følge regler. Det hadde vært mitt håp, sier hun.

Veileder for smittevern

Hvordan man skal drive skoler og barnehager samtidig som man holder smitten i samfunnet nede, er foreløpig ikke avklart.

I slutten av mars ble det nedsatt en ekspertgruppe med representanter fra FHI, Utdanningsdirektoratet og Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet som skulle undersøke nettopp dette. Rapporten til ekspertgruppen ble offentliggjort tirsdag og presenterer en rekke tiltak som vil overholde smittevern ved gjenåpning av skoler og barnehager.

I rapporten står det blant annet at undervisning og samlinger kan foregå i mindre grupper og at større lokaler bør tas i bruk der det er mulig. I tillegg er det presentert flere forslag til hvordan man kan sikre god hygiene blant barna, som ved hyppig håndvask og minimere trengsel.

Rapporten vil deretter danne grunnlaget for en veileder for smittevern i barnehager, skolefritidsordninger og skoler som vil bli publiseres like over påske.