Landet er hardt rammet av koronaviruset, og tirsdag ble det høyeste antall døde av covid-19 på ett døgn registrert siden smitten brøt ut i landet. Fra mandag til tirsdag var det 1417 personer som mistet livet.

I skrivende stund har 10.328 personer mistet livet i landet.

Det har vært portforbud i landet i snart en måned, men til nå har det vært lov å gå tur eller jogge alene innen 1 kilometer fra hjemmet sitt.

Forbyr benkesitting

Etter en økning i smittetilfeller har landet innført nye strenge tiltak for å forhindre smitte på en nasjonal basis – og flere byer går enda et steg lenger.

I Paris har de nå forbudt jogging og andre utendørs sportsaktiviteter mellom klokken 10 på formiddagen og 19 på kvelden. Forbudet trer i kraft onsdag.

I Biarritz er det nå ulovlig å sitte på en benk sammenhengende i mer enn to minutter.

Unntaket er hvis du venter på en buss, har medisinske årsaker for å sitte, eller venter på helsetjenester.

Ifølge den lokale avisen Sud Ouest har politiet allerede bortvist en innbygger som satt på en benk for å lese bok i solen.

I Sceaux annonserte ordfører Phillipe Laurent at alle innbyggere over 10 år må dekke nese og munn før de forlater hjemmet.

Taler til folket

President Emmanuel Macron skal tale til det franske folket torsdag.

Ifølge CNN forbereder landet seg på enda strengere tiltak for å forhindre smitte, etter landet tirsdag registrerte over 10.000 dødsfall relatert til koronaviruset.

– Det er viktig at alle forstår at vi nå trenger en absolutt og streng overholdelse av innesperringen. Hvis vi slakker ned på tiltakene vil det være ekstremt farlig for både pasientene og helsearbeiderne, sa helsedirektør Jerome Salomon tirsdag.