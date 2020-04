I mai 2019 hadde en kvinne på 19 år og en jente på 17 år seksuell omgang med en 12 år gammel gutt på en privat adresse i Sarpsborg, skriver NRK.

Saken ble oppdaget to dager senere da en 15 år gammel jente som var i boligen, fortalte læreren sin om hva som hadde skjedd.

Det var skolen som anmeldte saken til politiet.

Gutten skal ikke ha blitt utsatt for press, men loven definerer all seksuell omgang med barn under 14 år som voldtekt.

19-åringen ble også funnet skyldig i å ha filmet hendelsen og delt videoen med den 15 år gamle jenta. Hun er dømt til tre års fengsel, hvorav fire måneder ubetinget. Den yngste kvinnen er dømt til ungdomsstraff siden hun var mindreårig da forholdet skjedde. Ungdomsstraff er sidestilt med fengselsstraff og samfunnsstraff for ungdom mellom 15 og 18 år.

De to kvinnene er også dømt til å betale gutten 75.000 kroner i oppreisning.