Torsdag starter påsken for alvor og mange hadde nok tenkt seg til fjells, også denne påsken. Men slik ble det ikke.

I Hemsedal i Hallingdal er det nå folketomt, i en tid der det vanligvis kryr av ferierende påsketurister.

– Det er de beste påskeforholdene vi har hatt på veldig lang tid, men nå har hele Hemsedal et spøkelsespreg over seg, sier medeier i Hemsedal Cafe AS, Carl Johanson.

Selskapet han var med på å starte opp driver Stavkroa, som er Norges største afterski.

De har fått merke konsekvensene av Norges koronatiltak godt.

– Det vi lever av resten av året

Påskesesongen, som pleier å være den mest innbringende uken i løpet av hele året for dem, har nå gått i vasken.

– Vi er i en unntakstilstand. Pengene vi tjener i mars og april er de vi lever av resten av året.Vi har måttet permittere 77 ansatte på grunn av dette, og vi har kansellert alle DJ-er og artister som skulle spille her i påsken, sier Johansen.

Han beskriver tiltakene som er satt i verk som forståelige, men at de kom som et hardt slag i ansiktet.

– Det er klart dette har store konsekvenser for alle våre ansatte. Vi er selvfølgelig enig i tiltakene, og her i Hemsedal ble mange tiltak satt i verk før de ble gjeldende nasjonalt. Det mener vi er bra, og det er noe vi har støttet hele veien, sier Johansen.

PÅSKE: Daglig pleier mellom 1500 og 2000 personer å besøke Stavkroa i påsken. Foto: Stavkroa

Hadde store planer

Denne påsken, som de siste seks påskene har Stavkroa arrangert en påskefetival, som har vært utsolgt hvert år. Årets utgave ble på grunn av omstendighetene utsatt til neste år.

– Det er et kjempestort arrangement. Vi hadde solgt halvparten av billettene, altså 1200 billetter til arrangementet kalt All In Part 2. Alle har fått tilbud om å flytte billetten over til neste år. Mange har godtatt den løsningen, og det er vi veldig takknemlige for, sier Johansen.

Selv om afterski-sesongen er lagt på is, har Stavkroa likevel klart å arrangere afterski, men på nettet.

– Forrige lørdag hadde vi virtuell afterski med våre DJ-er, og 13.400 var innom strømmen og flere danset på bordene i sin egen stue. Det var hyggelig at det slo så godt an, sier han.

Totalt fikk de inn 25.000 kroner for den virtuelle afterskien. Alle pengene gikk til Hemsedal Medic, som er en stiftelse for ambulansepersonell, som hjelper til på store arrangementer i Hemsedal.

Store tap

Johansen, som har bodd i Hemsedal siden 1989, sier det pleier å være 20.000 påskeglade turister som tar turen til Hemsedal for å feire høytiden. Det var de forberedt på også i år, så innkjøpene var gjort.

– Vi har varer stående for 2,7 millioner som var kjøpt inn til påsken. Nå sitter vi her og lurer på hva vi skal gjøre med det, sier han.

Johansen forklarer at de må se på halvparten av varene som tapt. Ikke alt kan nemlig returneres til leverandør.

– Vi har måtte helle ut 3.450 liter med øl som var øremerket påsken. Det er det umulig å få retur på. Kjøtt er også noe vi ikke får returnert, så det er rent tap, sier han.