Regjeringen tar nå initiativ til en full gransking av beredskapen før koronakrisen, og håndteringen av koronakrisen.

I et møte mellom statsminister Erna Solberg og koronakomiteen på Stortinget onsdag, startet dialogen mellom regjeringen og stortinget om hvordan en slik gransking skal organiseres.

– Egen kommisjon

Solberg sier til TV 2 at regjeringen har forpliktelser i forbindelse med beredskapslovgivningen, som sier man skal evaluere alle store hendelser.

– Med den størrelsen som vi nå har i forbindelse med koronakrisen, tror vi at vi evaluerer dette med en egen kommisjon, sier statsministeren til TV 2.

Etter det TV 2 forstår vil regjeringen granske både hvor forberedt Norge var på en pandemi av denne typen, og sin egen håndtering av situasjonen i form av smitteverntiltak.

Gransker ikke pengebruken

Men pengebruken skal i første omgang ikke være noen del av granskingen, siden de økonomiske effektene trolig vil vare i flere år. Dette vil måtte komme senere, er regjeringens holdning.

Hittil er det etablert statlige låneordninger for over 150 milliarder kroner for å unngå konkurser og sikre det norske næringslivet.

Under møtet med koronakomiteen varslet også statsministeren at regjeringen ønsker å forlenge den såkalte Korona-loven, som gir regjeringen vide fullmakter til å endre norsk lov gjennom hastevedtak.