Marit (78) døde etter å ha fått koronaviruset: – Hun var alltid blid og snakket med alle

– Jeg tenker jo da at hun på en måte tok et valg. Hun hadde leger der som tilbød en behandling, også valgte hun å ikke bruke denne masken, sier sønnen.

Han sier at moren har vært ensom og lengtet etter ektemannen, som døde i 2009.

– Hun sa flere ganger at hun gledet seg til å se ham igjen. Jeg tenker at de er sammen nå, sier han.

Annerledes begravelse

Leif Jørgen er bosatt i Tyskland, der han fremdeles befinner seg. Han synes situasjonen nå er vanskelig.

Selv har han to barn, barnebarna til Marit. Han har forklart dem at bestemor ikke vil bli begravet med det første.

– Det finnes muligheter for streaming, eller man kan være fem personer med to meters avstand, men det er ikke det jeg ønsker. Derfor vil vi ha en urne-nedsettelse når dette er over, slik at bekjente og familie kan være sammen og minnes henne, sier han.

Han synes det hele er en svært spesiell situasjon.

– Det er vanskelig. Mamma har alltid ønsket å bli begravet ved mannen sin, men nå blir det en urnenedsettelse der istedet, der han er begravet på Frogn kirke.

Han sier moren de siste 20 årene har hatt en årlig sommerfest. Nå håper han det vil være mulig å være sammen fort nok til at de kan ha urnenedsettelsen i forkant av sommerfesten.

– Det er viktig for meg at vi kan minnes henne, fortelle gamle historier, kanskje historier jeg ikke har hørt engang. Jeg ønsker at alle som var glad i henne kan møtes. Også må vi kunne gi hverandre klemmer og være nær hverandre. Derfor vet jeg ikke hvor raskt vi faktisk vil få til dette, sier han.

Han synes det er veldig trist at en ferietur endte med at moren døde.

– Dette er like tragisk for alle som mister noen i denne epidemien. Det er vanskelig og vondt. Dette kan virkelig skje med hvem som helst, når som helst, sånn som ting er nå, sier han.