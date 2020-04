Mange går rundt med flere centimeter ettervekst i disse dager. Er du blant dem som ikke tar sjansen på hjemmefarging, kan disse produktene kanskje være noe for deg. Helsekontrollen har latt et testpanel på fire personer prøve tre sprayer og et pudder.

Produktene kommer alle i ulike farger, fra blondt til mørkt hår. Til forskjell fra vanlige hårfarger, forsvinner disse etter en vask.

Prisen varierer fra 99 kroner til 329 kroner.

Dyrest er best

Det er pudderet fra Colorwow som går helt til topps i vår test.

GJØR DET BEST:Testvinneren koster 329 kroner og kan kjøpes hos Vita. Foto: Helsekontrollen

– Det er et bra produkt, med god pigmentering og som sitter bra, sier frisør og stylist Erlend Elias Bragstad. Han er eneste mann i panelet.

I motsetning til sprayene gjør ikke pudderet håret stivt, og er en klar favoritt hos de fleste i testpanelet.

Holdt over natta

Nest best er sprayen fra Charles Worthington til 199 kroner.

– Overraskende nok holdt den over natta, og det har jeg ikke opplevd før hos en spray, sier Bragstad.

BEST AV SPRAYENE: Charles Worthington. Foto: Helsekontrollen

– Jeg kunne også trene med sprayen i håret, og den rant ikke, så den er klar favoritt hos meg, sier frisøren.

L'Oreal på bunn

I bunn finner vi de to sprayene fra L'Oreal-konsernet, og det er den billigste, L'Oreal Paris Magic Retouch til 99 kroner som trekker det lengste strået av de to. Dermed er det L'Oreal Professionnel til 229 kroner som havner sist.

– Den er fin i fargen, men veldig våt og drypper lett, og det er ikke bra, avslutter Bragstad.