På NATO-basen i Lyngen brenner de verdens nordligste whisky

På Årøyneset i Lyngen, og med vann fra bre-isen i det kjente alpemassivet brennes gin, vodka, akevitt og nå også verdens nordligste whisky.

– Ideen kom under et festlig lag i ei badstu for 13 år siden, og var for god til å skusle bort, forteller Hans-Olav Holtermann-Eriksen. I dag har han og de andre grunderne av brennevinsprodusenten Aurora Spirit i Lyngen seg selv å takke for mye slit, men også suksess. Det som nå brennes under Lyngsalpene har fått internasjonal anerkjennelse, og før de sender sitt siste produkt ut på markedet er de sikre på at hver flaske vil bli solgt.

Nybygd produksjonsanlegg

I et nybygd produksjons- og visningsanlegg tappes flaskene som om få uker skal lanseres i et internasjonalt marked som i tre år har ventet i spenning. Den første brenningen skjedde for tre år siden, og like lenge har destillatet ligget til lagring på tønner i en bunker som ble bygget som forsvarsanlegg av de tyske styrkene som våren 1940 okkuperte Norge.

– Så nå er vi er jo whiskyprodusenter. Noe som i norsk sammenheng ikke er så stort, men som internasjonalt er veldig stort. Det er jeg kjempestolt av, sier grunder og daglig leder Tor-Petter Christensen.

TV2 var med da de fryktløse grunderne fra Lyngen våren 2017 tok med seg smaksprøver fra sin første brenning til kjennere på en fagmesse i Skottland. Nå er destillatet tre år gammelt, og kan endelig kalles whisky. Internasjonale blindtester har vist at produktet er lovende.

– Norge er som skapt for brennevinsproduksjon

– Det er dokumentert at Norge, med sin fauna, gode vann, lave strømpriser og historie er som skapt for produksjon av godt brennevin. Vi har en fantastisk brennevinshistorie som veldig mange ikke er klar over. På 1800-tallet, like etter at vi hadde fått vår grunnlov kom loven som åpnet for at alle som eide skattbar grunn hadde lov til å å brenne. I 1820 var det hele 45 000 registrerte, lovlige destillasjonsapparater i Norge, forteller Christensen.

I whiskyens hjemland fikk grunderne også høre at de edle dråper der har skapt en industri med ei årlig omsetning på mer enn 60 milliarder kroner. Derfor bygde de et eget visningssenter som de allerede har vunnet priser for. På tomta til kystfortet har de også bygd overnattingshytter, mens de gamle bunkerne er tatt i bruk som lager. Slik vil man øke mulighetene for å tjene mer enn på bare brennevinssalg.

Brennevin lokker turister

– Som i Skottland blir det en attraksjonsturisme, kombinert med industriproduksjon. Dermed får vi et produkt og en kjernekompetanse som gjestene våre virkelig opplever når de kommer hit på besøk, forteller styreleder og medgrunder Hans-Olav Holtermann-Eriksen.