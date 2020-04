Nå skal Petter Northug jr. på sokkel, og selv bruker han påsken til å posere for kunstneren Tore Bjørn Skjølsvik. På bildet over måles hvor bred Northug er over skuldrene - med sag!

– Det går like bra som med tommestokk, sier Skjølsvik.

– Jeg har vært med på mye, men dette er jo helt absurd. Stå modell til meg selv, liksom. Men, jeg må jo bidra selv også, og jeg får jo i motsetning til andre i Oslo brukt skiene i påsken, humrer skikongen mens han står i fullt skiutstyr i hagen til Skjølsvik.

– Jeg ønsker å kunne vise seiersøyeblikket med denne skulpturen. Petter er jo en atlet, en kraftkar, han er jo den største idrettshelten vår, forteller en entusiastisk Skjølsvik.

Tore Bjørn Skjølsvik og Petter Northug ganger to. Foto: Ole Magnus Storberget, TV 2.

– Gull høres kult ut

Kunstneren har tidligere laget statuer av Oddvar Brå, Ingrid Kristiansen, John Arne Riise og Ole Gunnar Solskjær.

– Det har blitt mitt lodd å lage idrettsutøvere, men det trives jeg også virkelig med. Det er en spesiell utfordring å få det uttrykksfullt nok med idrettsfolk. Jeg har jo sett Petter på TV, og det at han nå er hos meg er jo helt fantastisk. Jeg gleder meg til all jobben jeg har foran meg, sier Skjølsvik.

Da TV 2 var tilstede jobbet Skjølsvik med en modell av Northug i leire.

– Det gjelder å få plassert nese, øyne, ører og munn riktig, så får vi se senere om han skal smile eller ikke, forklarer kunstneren.

– Han må vel ha et seiersglis?

Ser dere likheten?Foto: Ole Magnus Storberget. TV 2.

– Et seiersglis? Kanskje det, vi får se. Og så er spørsmålet om hvilken farge det skal være på statuen som skal støpes i bronse, kanskje blir det gull med farger, hva synes du selv?, spør Skjølsvik.

– Dette er vel ikke jeg kompetent til å mene så mye om, men gull med litt farger høres jo kult ut, sier en lattermild Northug.

– Hva tror du at du blir husket som?

– Som en skiløper som lyktes - spesielt i mesterskap da det gjaldt som mest. Og at jeg var en som kom tilbake etter at det buttet i perioder.

– Du har vært en kontroversiell utøver?

Petter Northug poserer i kjent stil. Foto: Ole Magnus Storberget, TV 2.

– Jeg tror at det er vanskelig å bli husket uten å ha vært litt kontroversiell. Mange har hatt fantastiske karrièrer, men blir fort glemt. Er du litt kontroversiell så får du oppmerksom for andre ting enn selve idretten. Så noen kommer sikkert til å huske meg fra andre episoder enn langrenn. En kontrovers kanskje, men jeg tror ikke de heller hadde blitt husket hvis resultatene ikke hadde vært der.

Det er kunstner Skjølsvik enig i.

– Det må værer litt show, ja, Petter har turt å opponere mot makten og tatt selvstendige valg. Det har Petter gjort, mener han.