Casper Ruud har spilt seg inn i verdenstoppen i år. Men koronasituasjonen kunne fort gjort det utfordrende for Ruud å holde formen ved like.

Norges Tennisforbund anbefaling er at det bare spilles singel- eller doublespill dersom man bor i samme husstand.

Heldigvis for Casper Ruud gikk han faktisk sammen med en kompis og kjøpte en leilighet for noen år siden.

Kompisen er ingen ringere enn Joachim Bjerke, den tidligere tennisspilleren som slet med skader og ga opp proffdrømmen i 2016. En periode var han ranket som en av de 1000 beste i verden. I flere år har han vært sparringspartner for Team Ruud.

Når Casper Ruud er i Norge, bor duoen i lag. Det gjør at 21-åringen har en god sparringspartner som bor under samme tak, og dermed følger Det norske tennisforbundets regelverk.

– Heldigvis kan jeg spille med han jeg bor sammen med, Joachim Bjerke. Det gjør at vi kan trene hver dag. Vi er flinke til å følge reglene, og holder oss for oss selv, sier Ruud.

To sider av saken

Normalt sett er Ruud vant til at tennissesongen varer i 10-11 måneder. Nå lever han i uvisshet. Det gjør at treningsperioden fremover blir ekstremt viktig for å holde seg i verdenstoppen.

– Jeg tenker at det både er litt kjipt, og at det er litt bra. Det er ikke mange ganger du får en «pause» som nummer 36 i verden. Jeg prøver jo også å bli bedre enn det, jeg må nesten tenke litt sånn, sier Ruud.

Siden situasjonen først er som den er, håper han å dra nytte av det. Når turneringene er i gang igjen, håper Ruud å være bedre enn noen gang.

– Jeg får nesten se på det som et avbrekk fra en skade eller noe sånt. Et skadeavbrekk der jeg kan trene mye, i hvert fall i tre måneder.

Tror det vil ta tid

21-åringen fra Snarøya kom tilbake til Norge for snart tre uker siden. De første par ukene var han i karantene. Nå er han i gang igjen med treningene – men han vet foreløpig ikke helt hva han trener mot.

Foreløpig er alle tennisturneringer satt på vent til 13. juli.

– Jeg håper at vi kan være i gang igjen da, men jeg tror mange er forberedt på at det kan ta lengre tid. Det vil jo for eksempel være urettferdig om ikke amerikanerne kan delta i Europa – eller motsatt. Så alt må være helt under kontroll, poengterer det norske tennishåpet.

For hans del ventet i utgangspunktet noen av høydepunktene disse månedene: De aller største turneringene på favorittunderlaget, grus.

– Det hadde jeg virkelig gledet meg til. Det er bittert, men det er andre som har det verre enn meg, sier Ruud.

– Er det noe konkret du bruker denne perioden til å bli bedre på?

– Det er vanskelig å si. Jeg føler egentlig jeg trenger å bli bedre på alt. Jeg kan alltid utvikle meg, så jeg kommer ikke på noe veldig konkret. Men jeg tror dette kan være en god mulighet til å trene med på hardcourt. De fleste ATP-ene spilles jo der, så da må man øve på det, sier Casper Ruud.